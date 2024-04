A temporada 2024 da Stock Series dá o pontapé inicial neste fim de semana, acompanhando a Stock Car Pro Series em Interlagos, começando mais uma vez a disputa pelo prêmio milionário da categoria.

Além de faturar um título de grande importância, o campeão receberá o maior prêmio entregue no esporte a motor nacional: o equivalente a R$ 2,5 milhões, convertidos em orçamento bonificado para a ascensão ao grid da Stock Car em 2025.

Confira a seguir a relação das equipes e pilotos inscritos para a temporada 2024 da Stock Series.

Artcon Racing

#9 Arthur Gama, 18 anos, Porto Alegre (RS)

#86 Gustavo Frigotto, 29, Curitiba (PR)

Garra Racing Team

#18 Akyu Myasava, 15, Cascavel (PR)

#97 Bruna Tomaselli, 26, Caibi (SC)

#29 Guto Rotta, 21, Encantado (RS)

RTR Sport Team

#25 Kaká Magno, 35, Curitiba (PR)

#218 Vinícius Papareli, 25, São Paulo (SP)

W2 Racing ProGP

#8 Alfredinho Ibiapina, 15 (completa 16 nesta quinta-feira), Curitiba (PR)

#98 Enzo Bedani, 16, São Paulo (SP)

#7 Erick Schotten, 16, Rio do Sul (SC)

#24 Felipe Barrichello Bartz, 18, São Paulo (SP)

#92 Hugo Cibien, 41, Vila Velha (ES)

#16 Mathias de Valle, 21, São Paulo (SP)

O Motorsport.com fará a cobertura da categoria no fim de semana com transmissão ao vivo das três provas.

Confira a programação do fim de semana:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h15 - Treino Livre 2 Sexta-feira 16h15 - Treino Livre 3 Sábado 07h50 - Classificação Sábado 11h Motorsport.com Corrida 1 Sábado 12h35 Motorsport.com Corrida 2 Domingo 09h Motorsport.com Corrida 3 Domingo 09h40 Motorsport.com

