Stock Series: Conheça o grid da temporada 2024

A 32ª temporada da história da Stock Series, categoria que nasceu para formar e promover o acesso de jovens talentos ao grid da Stock Pro, começa neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.





A classe que vai acelerar neste novo campeonato traz grandes revelações do automobilismo brasileiro e, mesclada com nomes mais experientes, promove uma gama interessante que promete entregar um alto nível nas 21 corridas previstas para o calendário, que vai até o mês de dezembro. Além de faturar um título de grande importância, o campeão receberá o maior prêmio entregue no esporte a motor nacional: o equivalente a R$ 2,5 milhões, orçamento bonificado para subir ao grid da Stock Car em 2025.



O campeonato de 2024 tem sete remanescentes da última temporada. Vencedor de duas corridas, finalista e campeão rookie no ano passado, Arthur Gama mudou de time e vai defender a renovada Artcon Racing, que nasce da estrutura da RKL Competições. O gaúcho de 18 anos chega como um dos candidatos ao título, assim como seu concorrente direto pela taça entre os novatos de 2023, o paulista Felipe Barrichello Bartz.



‘Pipe’, de 18 anos, continua com a W2 Racing ProGP, que renovou também com o paulista Mathias de Valle — vencedor de duas corridas no ano passado —, e com o experiente capixaba Hugo Cibien, apoiado pela ArcelorMittal em mais uma temporada da Stock Series. Outro piloto que seguirá representando a equipe carioca chefiada por Duda Pamplona e Serafin Jr. é o paulista Enzo Bedani, paulista que brilhou na última etapa do campeonato e fez história ao ser o mais jovem piloto a vencer na Stock Series, com somente 15 anos, mostrando as credenciais de um provável postulante à taça de campeão em 2024.



A RTR Sport Team manteve sua dupla de pilotos para 2024 e continuará a acelerar com a paranaense Kaká Magno e o paulista Vinícius Papareli, enquanto a catarinense Bruna Tomaselli assinou novo acordo com a Garra Racing Team para sua segunda temporada na Stock Series.



O campeonato terá ainda um velho conhecido que regressa à categoria de acesso em 2024. O paranaense Gustavo Frigotto, de 29 anos e com passagem de duas temporadas na Stock Car, volta à base justamente para ser um dos concorrentes ao superprêmio e tentar regressar ao grid mais importante do automobilismo nacional.

A novíssima geração

Quatro jovens talentos vão estrear na Stock Series nesta temporada. Destaque para os pilotos mais jovens do grid. Os paranaenses Akiu Myasava, de 15 anos — que carrega um sobrenome de tradição na própria categoria de acesso —, e Alfredinho Ibiapina, que completa 16 nesta quinta-feira. Ambos chegam à categoria com um currículo de sucesso no kartismo e passagem pela Fórmula Delta no ano passado.



Caçula do grid da Stock Series em 2024, Myasava vai compor o trio da Garra Racing, que terá outro novato em seus quadros para 2024: o gaúcho Guto Rotta, de 21 anos, que reúne uma bagagem ampla experiência em carros de tração dianteira.



Já a W2 Racing ProGP terá dois estreantes: além de Alfredinho Ibiapina, o time carioca vai contar com Erick Schotten, catarinense de 16 anos que volta ao automobilismo após passagem de um ano pelo automobilismo norte-americano, onde correu na USF Juniors. Agora, o piloto terá sua primeira grande experiência a bordo de carros de turismo de tração traseira, como é o da Stock Series.



Confira a seguir a relação das equipes e pilotos inscritos para a temporada 2024 da Stock Series:



Artcon Racing

#9 Arthur Gama, 18 anos, Porto Alegre (RS)

#86 Gustavo Frigotto, 29, Curitiba (PR)



Garra Racing Team

#18 Akiu Myasava, 15, Cascavel (PR)

#97 Bruna Tomaselli, 26, Caibi (SC)

#29 Guto Rotta, 21, Encantado (RS)



RTR Sport Team

#25 Kaká Magno, 35, Curitiba (PR)

#218 Vinícius Papareli, 25, São Paulo (SP)



W2 Racing ProGP

#8 Alfredinho Ibiapina, 16, Curitiba (PR)

#98 Enzo Bedani, 16, São Paulo (SP)

#7 Erick Schotten, 16, Rio do Sul (SC)

#24 Felipe Barrichello Bartz, 18, São Paulo (SP)

#92 Hugo Cibien, 41, Vila Velha (ES)

#16 Mathias de Valle, 21, São Paulo (SP)

"Seguem falando M****", diz Hamilton! Sainz 'CUTUCA' RBR, Max e Pérez MANDAM RECADOS | A F1 na China

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #278 – Como mercado da F1 reagirá após renovação de Alonso?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.