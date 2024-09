Em um final de semana em que mostrou competitividade e velocidade, o catarinense Erick Schotten conquistou sua segunda vitória na Stock Series, principal categoria de acesso à Stock Car Pro Series.

A etapa, 5ª da temporada, foi disputada no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Erick Schotten, que compete na equipe W2 Racing Pro GP, esteve rápido desde o início das atividades, na sexta-feira, quando foi o 2º colocado na divisão rookie e 4º na classificação geral.

“Começamos bem nos treinos e desde aquele momento a expectativa era muito boa para o andamento da etapa”, relembra o piloto de Timbó (SC). “Porém, a chuva inesperada tirou toda a chance de uma boa qualificação, pois tive que passar carros mais lentos, teve bandeirada vermelha. Enfim, não consegui traduzir em um bom resultado o ritmo que eu vinha tendo nos treinos”, explicou Schotten, que largou em 11º na primeira prova e em 9º na segunda.

Schotten iniciou seu trabalho de recuperação largando em 11º e conquistando um bom 5º lugar na primeira corrida, quando foi também o 3º colocado na divisão Rookie, garantindo seu primeiro troféu no final de semana. Na segunda prova, sem oportunidade para avançar, o catarinense terminou em 8º, o que lhe colocou na pole position para a última corrida do final de semana por conta da regra do grid invertido entre os oito primeiros da prova anterior.

Com boa largada, Erick Schotten (E-Rádios) manteve a ponta, repetiu o bom ritmo e a velocidade e venceu de ponta a ponta. “Foi muito legal. Larguei bem, consegui abrir uma boa diferença logo no início e depois administrei a distância”, disse Schotten, que venceu com quase 7 segundos de vantagem sobre o segundo colocado.

Os resultados e os pontos obtidos no final de semana no Velopark colocaram Erick Schotten na 3ª posição na tabela de classificação do campeonato na divisão Rookie e na 6ª posição na classificação geral.

“Estou muito feliz pela vitória, especialmente porque foi de ponta a ponta, e também pelo ritmo da prova. Estávamos trabalhando para isso, para buscar esse ritmo e a velocidade para poder competir na frente do pelotão”, contou Erick Schotten. “Então fico contente pela evolução e por ver que todo o trabalho entre e durante as etapas está sendo recompensado”, finalizou.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!