Stock Series - Gabriel Robe: “Vou lutar até a última volta por esse título”

A temporada 2023 da Stock Series aguarda ansiosamente o seu ato final. O palco da decisão do título e da definição do dono do maior prêmio já distribuído no automobilismo brasileiro será conhecido no fim de semana de 16 e 17 de dezembro no mítico Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Gaúcho de 26 anos, Gabriel Robe já saboreou o gosto de ser campeão da categoria de acesso em 2017, mas agora o piloto da equipe Garra Racing Team tem nas mãos a chance real de realizar o sonho e garantir um lugar no concorrido grid da Stock Car em 2024.

Para chegar lá, Robe terá de superar seu principal adversário ao longo do campeonato: O paranaense Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP), de 20 anos vai para a decisão do título como líder e 349 pontos somados. Robe está em segundo, 19 tentos atrás, enquanto o companheiro de equipe de Gabriel, o jovem porto-alegrense Arthur Gama, tem chances matemáticas e soma 275 pontos. Ao fim da primeira corrida da etapa final, em Interlagos, no sábado, serão efetuados os descartes das duas piores pontuações de cada competidor.

Ciente do desafio que tem pela frente, Robe resume o que foi sua temporada até agora. O gaúcho de Pelotas conquistou quatro vitórias, quatro poles, quatro voltas mais rápidas e subiu ao pódio em dez oportunidades.

“Acredito que foi uma boa temporada até aqui. Alguns altos e baixos, mas chegamos até a etapa final completamente vivos na disputa pelo título. Agora é foco total na última etapa, tudo pode acontecer e estaremos prontos para essa disputa com toda força”, salientou.

Robe conhece o caminho das pedras para repetir o feito de 2017, por isso se mostrou confiante em fazer um bom trabalho em São Paulo e deixar o ‘templo do automobilismo brasileiro’ com mais um título na bagagem. “Estou super tranquilo. Ainda temos a corrida de sábado para ver como vai ficar a pontuação com os descartes, mas acredito que, fazendo meu trabalho bem feito, sairemos com o título”.

Pelo sonho da Stock Car — A mais importante categoria do automobilismo brasileiro realizou a Corrida de Duplas para abrir a temporada 2022. Na condição de campeão vigente, Gabriel Casagrande chamou Gabriel Robe para compartilhar o volante do Chevrolet Cruze #83. E o gaúcho fez bom trabalho, sendo quarto colocado na prova dos convidados e determinante para que a dupla terminasse como a vencedora do evento em Interlagos.

Na ocasião, Robe foi aclamado e elogiado pelos pilotos, que exaltaram suas capacidades e reforçaram: “Ele merece estar na Stock Car”. Caso conquiste o título de 2023 na Stock Series, Gabriel vai conquistar o superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões, orçamento necessário para garantir uma vaga no grid da Pro.

“Seria a realização de um sonho. Já tem alguns anos que vem batendo na trave a oportunidade de subir. Tive a oportunidade de competir na Stock Pro e consegui ter um bom desempenho, porém, infelizmente, sempre a questão do orçamento acaba sendo um empecilho. Mas se conquistar esse título e ganhando esse superprêmio, espero muito que o sonho se concretize”, declarou.

Entretanto, para que seja possível a concretização deste sonho, Robe terá de superar um forte Zezinho Muggiati, que traz retrospecto recente forte em Interlagos, com 100% de aproveitamento, três vitórias, duas poles e todos os pontos somados na etapa de abertura do campeonato, em 22 e 23 de abril.

“O Zezinho e a equipe dele fizeram um ótimo trabalho até aqui. Mérito todo deles estarem na condição em que estão para essa final. Na primeira etapa tive um problema de embreagem, mas acredito que será diferente dessa vez. Vou lutar até a última volta por esse título”, disse.

Sem pensar no futuro nas pistas, Gabriel Robe tem a mente voltada para a grande final da Stock Series. “O foco é 100% o título. Tenho fé que esse é meu ano e que vou subir para a Stock Car. Caso não se concretizar, o futuro a Deus pertence e veremos quais serão os ‘próximos capítulos’”, finalizou.

Gabriel Robe

Data de nascimento: 13/05/1997 (26 anos)

Naturalidade: Pelotas (RS)

Equipe: Garra Racing Team

Números na temporada 2023

Corridas: 15

Vitórias: 4

Pódios: 10

Poles: 4

Voltas mais rápidas: 4

Pontuação: 330 pontos (vice-líder)