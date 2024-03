A Stock Car Pro Series abre a temporada de 2024 neste sábado, que promete ser agitado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Após a sexta-feira de treinos livres, o sábado começou com o quali, que definiu o grid de largada para as duas corridas do fim de semana. Neste sábado, com grid invertido a partir do 12º colocado, temos a corrida sprint, com 30 minutos +1 volta.

Você acompanha as corridas da Stock Car AO VIVO, no Motorsport.com e Motorsport.tv.

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!