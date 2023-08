AO VIVO: Assista às corridas da Stock Car no 'oval' de Goiânia

Após pole position de Cesar Ramos na classificação deste sábado, a Stock Car realiza neste domingo as duas corridas da etapa do anel externo de Goiânia, no traçado conhecido como 'oval' do Autódromo Ayrton Senna. Aqui no Motorsport.com você assiste tudo via Motorsport.tv:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: