Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! Neste domingo, a Stock Car Pro Series realiza as duas corridas do GP do Galeão, terceira etapa da temporada 2022, e que marca o retorno da principal categoria do automobilismo nacional ao Rio de Janeiro.

A prova tem Daniel Serra na pole position após uma ótima classificação do tricampeão. Ele terá ao seu lado na primeira fila Sérgio Jimenez, enquanto Ricardo Maurício coloca o segundo carro da Eurofarma na terceira posição, com Matías Rossi, Cesar Ramos e Rafael Suzuki completando as três primeiras filas.

Entre os líderes do campeonato, Rubens Barrichello é o melhor posicionado, saindo em sétimo, enquanto Gabriel Casagrande é o 10º, uma posição à frente de Thiago Camilo.

Veja como foi o GP do Galeão da Stock Car no Motorsport.com:

PÓDIO: Leclerc vence com folga após quebra de Verstappen; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: