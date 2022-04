Carregar reprodutor de áudio

Depois de enfrentar diversos problemas no primeiro e único dia de treinos livres e de classificação na nova pista de 3.226 metros do aeroporto do Galeão, o piloto Bruno Baptista só pôde entrar no final do treino do Q1, que classificou para o Q2 os 15 pilotos com os melhores tempos entre os dois grupos de 17 que participaram daa duas atividades iniciais. Assim, o piloto do Team RC registrou apenas uma única volta cronometrada e ficou com o 25º tempo, ao registrar 1min06s625.

A pole position para a primeira corrida desta terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, às 13h20, com transmissão ao vivo no Motorsport.com, ficou para Daniel Serra, com o tempo de 1min05s731, seguido por Sérgio Jimenez e Ricardo Mauricio.

Na realidade, Bruno começou o dia sem poder entrar no shakedown devido a um problema elétrico. No segundo treino só deu 10 voltas porque o eixo cardã do seu carro quebrou e a sua equipe teve que trabalhar muito para que ele pudesse entrar na pista para o treino final de classificação.

“Impressionante, não é fácil ficar tanto tempo dentro do box num dia de treinos. Ainda mais numa pista que a gente não conhece. A minha equipe ainda conseguiu me colocar na pista no finzinho do Q1 e tive que fazer o meu tempo numa única volta, que nem era o melhor momento dos pneus".

Assim, Baptista acredita que terá uma das etapas mais difíceis de sua carreira para tentar se manter entre os 10 primeiros do campeonato. “Além da desvantagem de andar menos na pista, terei que ter muito cuidado para fazer a primeira corrida de recuperação e conseguir marcar mais pontos na segunda, provavelmente ainda tendo que economizar push”, alerta.

Classificação do Campeonato

1 - Gabriel Casagrande - 63 pontos

2 - Thiago Camilo - 62

3 - Rubens Barrichello- 56

4 - Daniel Serra - 54

5 - Cesar Ramos - 46

6 - Gaetano Di Mauro - 41

7 - Julio Campos - 40

8 - Rafael Suzuki - 38

9 - Ricardo Zonta- 31

10 - Bruno Baptista,

Ricardo Mauricio,

Marcos Gomes,

Galid Osman e

Tony Kanaan - 28

15 - Átila Abreu - 27 pontos

16 - Diego Nunes - 24

17 - Allan Kodhair - 22

18 - Sérgio Jimenez - 19

19 - Nelson Piquet Jr - 17

20 - Pedro Cardozo - 15

21 - Guilherme Salas e Denis Navarro - 13

23 - Cacá Bueno - 12

24 - Felipe Baptista - 11

25 - Felipe Massa - 6

26 - Felipe Lapenna - 5

27 - Rodrigo Baptista - 4

28 - Lucas Foresti - 3

29 - Gustavo Frigotto - 2 pontos

Programação do GP Galeão deste domingo (10 de abril):

13h20 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h57 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Veja como foi a classificação da Stock Car Pro Series para o GP do Galeão no Rio:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: