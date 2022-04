Carregar reprodutor de áudio

Dez anos depois da despedida do Autódromo de Jacarepaguá, a Stock Car Pro Series volta a correr na Cidade Maravilhosa, agora em uma pista inédita, feita no Aeroporto RIOGaleão. E na primeira de duas corridas do GP do Galeão, terceira etapa da temporada 2022, Daniel Serra converteu a pole do sábado em vitória, após uma performance dominante e controlada do tricampeão.

Matías Rossi e Ricardo Maurício completaram o pódio, enquanto Gabriel Casagrande, Cesar Ramos, Felipe Massa, Guilherme Salas, Thiago Camilo, Rafael Suzuki e Felipe Baptista fecharam o top 10.

O GP do Galeão representa um final de semana inédito para a principal categoria do automobilismo nacional, com uma pista dentro de um aeroporto fazendo com que os pilotos troquem o tradicional asfalto pelo concreto.

No aquecimento para a corrida, todo o grid ficava de olho no céu, devido às fortes nuvens que se aproximavam do Galeão.

Na largada, Serra largou bem e soube manter a ponta à frente de Jimenez e Maurício, com o Ramos e Rossi fechado o top 5 após a primeira volta. Enquanto isso, Casagrande avançou quatro posições e já era o sexto.

O uso do push to pass levava a mudanças constantes entre os primeiros colocados. Enquanto Serra e Jimenez se mantinham confortáveis na ponta, Maurício, Rossi e Camilo ficavam trocando de posições.

O safety car foi acionado a 23 minutos do fim, após o abandono de Renato Braga. Ele não foi o primeiro na corrida, com Gaetano di Mauri retornando aos boxes pouco após a largada. Já Digo Baptista e Ricardo Zonta rodaram, mas conseguiram voltar, apenas perdendo posições.

A bandeira verde surgiu novamente poucos minutos depois. Jimenez e Rossi passaram a protagonizar uma bela disputa pela segunda posição, permitindo a Serra abrir uma vantagem considerável rapidamente. Isso deu também a chance de Maurício, Ramos, Casagrande e Barrichello se aproximarem, formando um grande pelotão.

A 15 minutos do fim, Serra abria mais de 4s para Jimenez, enquanto Rossi era o primeiro dos ponteiros a ir aos boxes, assim que a janela foi iniciada.

Durante esse período, uma série de incidentes, com uma batida entre Rubens Barrichello, Beto Monteiro e Sergio Jimenez, Nunes com problemas de suspensão e o estreante Vivacqua perdendo um de seus pneus.

Em meio às paradas, um susto: ao sair da parada, um dos carros acertou sem querer um mecânico da equipe KTF. Segundo informações, ele foi auxiliado pelos médicos e, sem problemas maiores, voltou imediatamente ao trabalho, com a transmissão mostrando ele dando um ok.

No fechamento da janela de paradas, Serra seguia na liderança, com 4s de vantagem para Rossi, o novo segundo colocado, à frente de Maurício, Casagrande e Ramos no top 5. Massa, Camilo, Salas, Suzuki e Felipe Baptista fechavam o top 10.

No final, Daniel Serra fez uma prova dominante e controlada para cruzar a linha de chegada em primeiro e vencer a corrida 1 do GP do Galeão. Matías Rossi e Ricardo Maurício completaram o pódio.

Fecharam o top 10: Gabriel Casagrande, Cesar Ramos, Felipe Massa, Guilherme Salas, Thiago Camilo, Rafael Suzuki e Felipe Baptista.

Com isso, aplicando a inversão do grid de largada para a segunda corrida, temos uma primeira fila formada por Felipe Baptista e Rafael Suzuki.

A Stock Car Pro Series tira agora um mês de intervalo, retomando as atividades da temporada 2022 em 14 e 15 de maio no Velocitta. No Motorsport.com você acompanha toda a ação da principal categoria do automobilismo nacional.

Pos Nº Piloto 1 29 Daniel Serra 2 117 Matias Rossi 3 90 Ricardo Mauricio 4 83 Gabriel Casagrande 5 30 Cesar Ramos 6 19 Felipe Massa 7 85 Guilherme Salas 8 21 Thiago Camilo 9 8 Rafael Suzuki 10 121 Felipe Baptista 11 33 Nelson Piquet Jr 12 5 Denis Navarro 13 80 Marcos Gomes 14 44 Bruno Baptista 15 101 Gianluca Petecof 16 51 Átila Abreu 17 18 Allam Khodair 18 10 Ricardo Zonta 19 3 Digo Baptista 20 110 Felipe Lapenna 21 43 Pedro Cardoso 22 6 Tony Kanaan 23 0 Cacá Bueno 24 4 Julio Campos 25 12 Lucas Foresti 26 73 Sergio Jimenez 27 54 Tuca Antoniazi 28 7 Thiago Vivacqua 28 Galid Osman 111 Rubens Barrichello 70 Diego Nunes 88 Beto Monteiro 55 Renato Braga 11 Gaetano Di Mauro

Veja como foi o GP do Galeão, etapa da Stock Car no Rio de Janeiro:

PÓDIO: Leclerc vence com folga após quebra de Verstappen; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: