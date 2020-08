Após pódio em Goiânia, Nelsinho Piquet quer manter boa fase em Interlagos

A abertura da temporada 2020 da Stock Car, no mês passado, em Goiânia, deu a Nelsinho Piquet uma importante lição: nunca desistir. E é com este espírito que o piloto da equipe Texaco Full Time Sports disputa neste fim de semana (22 e 23) a segunda e a terceira etapas da categoria no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

O evento será especial, com formato inédito e 60 pontos em jogo (30 para cada vitória). No sábado, os pilotos disputarão a segunda etapa do ano, em corrida única, com classificação independente. No domingo, mais um classificatório para a já tradicional Corrida do Milhão, que valerá como terceira etapa da temporada e este ano terá caráter solidário, com o prêmio sendo doado a instituições que ajudam vítimas da pandemia do coronavírus.

“As expectativas para as provas em Interlagos são muito boas. Em Goiânia, o classificatório não foi bem como a gente gostaria, mas, mesmo assim, largamos entre os 10 primeiros. Tínhamos boas chances de um resultado ainda melhor na corrida 1, mas a quebra do semieixo no meu pit stop nos obrigou a abandonar. A equipe fez um ótimo trabalho para arrumar o carro, largamos dos boxes e cheguei em segundo lugar na corrida 2. Foi um resultado que mostrou que realmente não podemos desistir nunca”, lembrou Piquet.

“No início do mês, corri uma prova de endurance em Interlagos, como convidado, e vencemos. Espero estar na luta pelas vitórias também na Stock Car. Vamos trabalhar para evoluir ainda mais o nosso Corolla e brigar por bons pontos neste fim de semana que terá um formato diferente e muitos pontos em jogo”, destacou o piloto.

“A Corrida do Milhão este ano será ainda mais especial, com a possibilidade da Stock Car ajudar as pessoas que estão passando dificuldades em virtude da pandemia do coronavírus. O vencedor não receberá o prêmio em dinheiro, mas o significado que todas essas doações terão para essas pessoas será ainda maior”, completou o piloto de 35 anos.

Com Senna na ‘pole’, lista dos mais rápidos da F1 tem Prost só em 20º e ‘zebras’ polêmicas

PODCAST: O que resta para Massa após sair de sua equipe da F-E?