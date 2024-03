Após dar o pontapé inicial à temporada 2024 em Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, a Stock Car Pro Series 'desfila' este fim de semana no Velocitta, pista localizada em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Como de praxe, o Motorsport.com acompanha a categoria máxima do automobilismo brasileiro em mais uma etapa, com a tradicional transmissão de classificação e corridas via Motorsport.tv, e antes das atividades de pista decisivas é momento de destacar as estatísticas da competição no circuito paulista.

Stock Car no Velocitta

Extensão atual da pista: 3.493 metros

Curvas: 14

Sentido: anti-horário



Corridas realizadas pela Stock Car no Velocitta: 24

Primeira corrida: 6 de agosto de 2017

Primeiro pole: Átila Abreu (Chevrolet Cruze)

Primeiro vencedor: Felipe Fraga (Chevrolet Cruze)

Última corrida: 29 de outubro de 2023

Último pole: Felipe Fraga (Chevrolet Cruze)

Últimos vencedores: Daniel Serra e Ricardo Maurício (Chevrolet Cruze)

Maiores vencedores da Stock Car no Velocitta: Thiago Camilo e Ricardo Zonta - 3 vitórias



Todos os vencedores da Stock Car no Velocitta:

Thiago Camilo e Ricardo Zonta: 3

Felipe Fraga, Átila Abreu, Rubens Barrichello, Matías Rossi e Ricardo Maurício: 2

Bruno Baptista, Julio Campos, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Lucas Foresti, Guilherme Salas, Felipe Lapenna e Daniel Serra: 1



Recordistas de poles da Stock Car no Velocitta

Ricardo Zonta: 3

Thiago Camilo: 2

Átila Abreu, Marcos Gomes, Julio Campos, Rubens Barrichello, Guilherme Salas, Bruno Baptista e Felipe Fraga: 1



Recordistas de pódios da Stock Car no Velocitta

Gabriel Casagrande e Daniel Serra: 8

Ricardo Zonta e Rubens Barrichello: 7

Thiago Camilo: 5

Felipe Fraga e Ricardo Maurício: 4

Cacá Bueno, Diego Nunes, Bruno Baptista e Matías Rossi: 3

Átila Abreu, César Ramos, Allam Khodair e Felipe Lapenna: 2

Vitor Genz, Julio Campos, Lucas Foresti, Guilherme Salas, Gaetano di Mauro, Sergio Jimenez, Gianluca Petecof, Felipe Baptista e Felipe Massa: 1



Recorde da pista:

Recorde em classificação

Thiago Camilo (Chevrolet Cruze), 4 de maio de 2019, 1min27s926, 140.763 km/h



Recorde em corrida

Ricardo Zonta (Chevrolet Cruze), 6 de agosto de 2017, 1min29s572, 138.177 km/h



Os maiores vencedores no Velocitta

Thiago Camilo

Idade: 39 anos (20/09/1984)

Vitórias no Velocitta: 3 (2019, 2019 e 2021)

Largadas na Stock Car: 345

Vitórias: 39

Poles: 28

Pódios: 83

Voltas mais rápidas: 37

Vice-campeão em 2009, 2013, 2017 e 2019

Equipe atual: Ipiranga Racing

Carro: Toyota Corolla

Número: 21



Ricardo Zonta

Idade: 23/03/1976 (47 anos, completa 48 no sábado da etapa do Velocitta)

Vitórias no Velocitta: 3 (2021, 2022 e 2023)

Largadas na Stock Car: 280

Vitórias: 11

Poles: 7

Pódios: 37

Voltas mais rápidas: 17

Vice-campeão em 2020

Equipe atual: RCM Motorsport

Carro: Toyota Corolla

Número: 10





Stock Car Pro Series, temporada 2024, calendário:

Etapa / Data / Local

2ª - 24/03 – Velocitta (SP)

3ª - 21/04 – Interlagos (SP)

4ª - 19/05 – Cascavel (PR)

5ª - 30/06 – Velocitta (SP)

6ª - 28/07 – Goiânia (GO)

7ª - 18/08 – Belo Horizonte (MG) *

8ª - 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS) *

9ª - 06/10 – Argentina

10ª - 27/10 – Velopark (RS)/Uruguai

11ª - 24/11 – Brasília (DF)

12ª - 15/12 – Interlagos (SP)

