A Stock Car Pro Series acelera no próximo fim de semana (23 e 24 de março) para a disputa da segunda etapa da temporada 2024. O palco desta jornada será o Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Será mais uma oportunidade para o fã vivenciar experiências únicas, que vão aproximá-lo ainda mais dos seus ídolos e diante de um ângulo exclusivo dentro dos bastidores da competição.

Em parceria com a Vicar, empresa promotora e organizadora da principal categoria do automobilismo na América do Sul, a Play For a Cause oferece cinco ações distintas, envolvendo as equipes Eurofarma RC e A.Mattheis Vogel.



Parte da renda obtida será destinada ao Instituto Ingo Hoffmann, entidade sem fins lucrativos fundada pelo nome mais vencedor da Stock Car e responsável pelo acolhimento a crianças em tratamento contra o câncer e seus familiares, com sede em Campinas, no interior paulista.



Uma das experiências à disposição para compra coloca o fã dentro do ‘coração’ de uma das equipes mais vitoriosas da Stock Car: a Eurofarma RC. O apaixonado pelo automobilismo que adquirir a ação vai passar a sexta-feira (22 de março) junto com a equipe, tendo a chance de almoçar no motorhome ao lado dos tricampeões Daniel Serra e Ricardo Maurício.

A experiência envolve também a visitação aos boxes do time e assistir à classificação e às duas corridas da etapa — no sábado e domingo — diretamente da base da Eurofarma RC no Autódromo Velocitta.



As equipes A.Mattheis Vogel — que tem como dupla de pilotos o atual campeão e líder do campeonato, Gabriel Casagrande, e Lucas Foresti — e Eurofarma RC colocarão dois fãs no carro de volta rápida pelo traçado de Mogi Guaçu, em nova experiência, que proporcionará a oportunidade de acompanhar a sessão classificatória e as duas provas da etapa dentro dos boxes das respectivas equipes.



Quem quiser desfrutar da emoção de vivenciar de perto dos pilotos a largada da Stock Car poderá adquirir outra experiência singular: cantar o Hino Nacional ao lado dos competidores e, logo depois, viver as emoções que antecedem o início da corrida dentro do carro madrinha ou do carro de apoio. Tal vivência ainda proporciona o direito à visitação aos boxes.



Outro momento muito especial, a bandeirada da vitória, poderá ser vivenciado por quem comprar a quinta experiência posta à venda: neste caso, o fã vai realizar o sonho de acenar com a bandeira quadriculada ao vencedor de uma das corridas do BRB Fórmula 4 Brasil no Velocitta, além de poder assistir às corridas da Stock Car Pro no lounge exclusivo da categoria, ao lado de um acompanhante, e terá a oportunidade de fazer um tour pelos boxes das equipes.



Fundador e CEO da Play For a Cause, André Georges destacou as ações como forma de colocar o público ainda mais perto de uma das categorias mais competitivas do automobilismo mundial.

“Estamos empenhados nessas ações. Desde 2021 nós colaboramos com a Stock Car na promoção dessas experiências, e tem sido muito bacana. A cada ano, estamos inovando e oferecendo novas vivências, tudo para deixar o fã ainda mais próximo do esporte que tanto gosta”, disse.



As experiências variam de R$ 2.970,00 até R$ 3.470,00. Mais informações e também a aquisição de tais experiências podem ser acessadas no site https://play.foracause.com.br/ stock-car-velocitta/ . Veja lista com as atividades e valores.



- Experiência almoço no motorhome da Eurofarma RC + visitação aos boxes + assistir à classificação e às duas corridas dos boxes: R$ 2.970,00;



- Volta rápida + assistir à classificação e às duas corridas dos boxes da Eurofarma RC + visitação aos boxes: R$ 2.970,00;



- Volta rápida + assistir à classificação e às duas corridas dos boxes da A.Mattheis Vogel + visitação aos boxes: R$ 2.970,00;



- Participar da largada no carro madrinha ou carro de apoio + visitação aos boxes + cantar Hino Nacional na pista com os pilotos antes da largada: R$ 3.470,00;



- Dar a bandeirada final em corrida da Fórmula 4 Brasil + tour pelo autódromo para conhecer o backstage + assistir às corridas do lounge da Stock Car + visitação aos boxes: R$ 2.970,00.



Datas das experiências: 22, 23 e 24 de março





