Átila Abreu investe em espaço para estações de trabalho inspirado no esporte a motor

Além de desafiar adversários e a si mesmos nas pistas do Brasil, alguns pilotos da Stock Car também mostram suas habilidade em negócios fora do automobilismo. Pilotos como Galid Osman, que ajuda a tocar uma fábrica de equipamentos de proteção individual, Diego Nunes, que é um dos responsáveis pela Chocolândia, cadeia de supermercados, Nelsinho Piquet, que hoje tem uma churrascaria em São Paulo e outros tantos exemplos, mostram como os pilotos têm que lidar com um outro componente tão desafiador como os adversários na pista: o mercado.

Mas um piloto, especificamente, criou um negócio que está fora do automobilismo, mas que não deixa de remeter ao esporte. Recentemente, Átila Abreu abriu um espaço de coworking em Votorantim, cidade vizinha a Sorocaba, no interior de São Paulo, em que qualquer pessoa pode executar seu trabalho, seja da área que for, mas com clima de uma pista de corrida.

Além de estações de trabalho completas, o local apresenta salas de reuniões batizadas com nomes das pistas mais icônicas do mundo, como Mônaco, Spa, Le Mans e Nurburgring, e decorações alusivas a um autódromo.

"Montei um espaço de coworking em Votorantim, que é próximo a Sorocaba", disse o piloto da Shell em Live no Instagram do Motorsport.com. "Então, se as pessoas quiserem vir aqui para passar um dia trabalhando, nós temos salas, escritórios para locação, mas tem o coworking, que é uma área de convívio temática que montei com vários dos meus objetos de corrida, além de um carro oficial da Stock Car."

Confira imagens do espaço

Galeria Lista CO.WORKING by Atila Abreu 1 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 2 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 3 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 4 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 5 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 6 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 7 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 8 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 9 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 10 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 11 / 12 Foto de: Acervo pessoal CO.WORKING by Atila Abreu 12 / 12 Foto de: Acervo pessoal

