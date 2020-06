Cavaleiro Sports apresenta novos carros para a Stock Car 2020

A equipe Cavaleiro Sports realizou uma live inédita apresentando seu time para a Stock Car 2020. A ação teve como ponto alto a revelação do novo layout dos carros, que foi uma surpresa feita pelo chefe de equipe Beto Cavaleiro aos seus pilotos Denis Navarro e Marcos Gomes.

Ambos ficaram impressionados com a beleza do carro. “Ficou lindo! Vontade de estar na pista!”, vibrou Marquinhos, campeão da Stock Car em 2015. “Esse azul fosco deixou o carro ainda mais bonito! Ficou sensacional!”, destacou Denis, que fará sua terceira temporada na equipe.

Beto destacou a importância desse momento e o quanto o apoio dos patrocinadores faz a diferença. “Temos um projeto grande, que nos coloca entre as grandes equipes, e isso vem da confiança dos nossos patrocinadores, que não medem esforços para que estejamos no topo. Só tenho que agradecer a confiança da Pharlab, da Nutriex e da Contuflex. Tenho certeza, que faremos um grande ano!”, afirmou.

A live foi apresentada pelos jornalistas Bruno Vicaria e Juliana Marques. Eles interagiram com os seguidores, que puderam enviar perguntas e curiosidades. A equipe tomou todos os cuidados de distanciamento social recomendados para a realização da ação. Veja fotos:

Galeria Lista Marcos Gomes, campeão da Stock Car em 2015 1 / 7 Foto de: Bruno Terena Denis Navarro, que segue na Cavaleiro Sports 2 / 7 Foto de: Bruno Terena Carro de Denis Navarro 3 / 7 Foto de: Bruno Terena Carro de Marcos Gomes 4 / 7 Foto de: Bruno Terena Lançamento dos carros da Cavaleiro Sports para a temporada 2020 da Stock Car, com Marcos Gomes e Denis Navarro 5 / 7 Foto de: Bruno Terena Lançamento dos carros da Cavaleiro Sports para a temporada 2020 da Stock Car, com Marcos Gomes e Denis Navarro 6 / 7 Foto de: Bruno Terena Marcos Gomes, Beto Cavaleiro e Denis Navarro 7 / 7 Foto de: Bruno Terena

Full Time Sports também divulga design do carro de Rafael Suzuki

Depois de revelar o desenho dos bólidos de Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e Matías Rossi, a Full Time Sports, do chefe de equipe Mauricio Ferreira, divulgou como ficará o carro de Rafael Suzuki, último piloto confirmado no time para este ano. Veja como ficou:

