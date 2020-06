Foram exatos 184 dias longe de um carro de corrida, uma eternidade para qualquer competidor de alto nível acostumado a lutar por milésimos de segundo. Até que Ricardo Zonta pode enfim matar a saudade de acelerar novamente o Stock Car.

E o fim do jejum, na manhã desta terça-feira de Curitiba, veio cheio de novidades para o piloto Shell. Foi sua primeira vez pilotando no novo Toyota Corolla, carro que estreia na categoria em 2020. E a primeira vez trabalhando na pista com a vitoriosa equipe RCM.

O treino em Curitiba marcou a primeira vez dos novos carros da Stock Car andando com seus titulares. Até hoje, tanto o novo Corolla, quanto o novo Chevrolet Cruze, haviam sido pilotados apenas por pilotos consultores, no intuito de equalizar os dois modelos.

Ao longo dos próximos dias, todos os times terão a oportunidade de realizar treinos como o que Zonta terá ao longo desta terça-feira. O objetivo é que todos os times acumulem quilometragem para chegarem prontos para a etapa de abertura da temporada, em data a ser definida.

Respeitando todas as medidas de distanciamento social impostas pela crise sanitária global, a Stock Car pulverizou sua pré-temporada em vários dias e mais de uma pista -assim, cada jornada envolve o mínimo de pessoas trabalhando no autódromo. E todas devidamente equipadas com equipamento de proteção individual que o atual momento exige.

A temporada 2020 da Stock Car ainda não tem data marcada para começar. Mas a organização já adiantou que vai manter os 12 eventos do campeonato, agora concentrados em oito datas ao longo do ano.

Zonta disse: “Primeiras voltas no carro! É um carro totalmente diferente, menos aerodinâmico que o anterior. Então tem muita coisa para mexer em termos de balanço do carro. A maior deficiência é na parte traseira, agora com uma asa menor e sem o spliter traseiro. Então são acertos que temos que trabalhar no carro para a evolução.

"Fico muito contente em voltar a correr, ainda mais aqui em Curitiba, uma pista que eu gosto bastante. Foram seis meses sem andar com um carro de corrida, então estou muito contente com o dia de hoje, meu primeiro na pista com a equipe nova. É uma volta muito boa”, completou.