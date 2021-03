Bia Figueiredo rompe silêncio, diz que se viu “linchada e agredida” e que bebê recebeu ameaças de morte

Bia Figueiredo rompeu o silêncio dos últimos meses e voltou a falar com os fãs nas redes sociais nesta quinta-feira (04). Em junho do ano passado ela teve seu nome envolvido em um escândalo de corrupção na área da saúde do Rio de Janeiro. Seu marido, Fábio Souza, foi acusado de desviar mais de 9 milhões dos cofres públicos.

A piloto que estava afastada por causa da gravidez, acabou perdendo seus patrocinadores e, consequentemente, seu assento na Stock Car de maneira definitiva. Bia ainda havia desativado suas redes sociais.

Nesta quinta, ela voltou a falar e entre outras questões abordadas, falou que sua vida virou de cabeça para baixo do dia para a noite de maneira injusta, além de ter se sentido “agredida e linchada”, relatando as matérias da mídia e reações nas mídias sociais, além de dizer que o bebê, que hoje tem seis meses de vida, também recebeu ameaças de morte.

Ela ressaltou que sempre se dedicou ao seu trabalho desde os oito anos de idade e que espera um julgamento justo de todos da família que atuam na área da saúde, desejando que todos provem inocência.

“Acho que muitos de vocês acompanharam, eu tive um problema pessoal grave, que se estendeu para a área profissional, com a família do meu esposo envolvida em uma investigação na área da saúde do Rio de Janeiro", disse Bia. "Eu vi minha vida virada de ponta-cabeça de um dia para o outro, com matérias distorcidas ao meu respeito. Minha carreira, patrocinadores, empresas gigantescas, que me apoiavam há mais de década, foram expostos de maneira completamente injusta e criminosa, assim como minha festa de casamento, amigos e parentes, que também foram expostos de maneira irresponsável e criminosa."

"Foi assustador saber dessa investigação pela imprensa, sem qualquer questionamento ou direito de defesa. Me vi sendo linchada, agredida de várias formas, comecei a receber ameaças de morte, para mim, minha família e até para o meu bebê, sendo que eu nem faço parte desse processo, nunca tive qualquer contato ou atuação na área da saúde, é uma área que desconheço por completo. E isso tudo eu estava entrando no nono mês de gravidez. Eu fiz o que acho que qualquer mãe faria, que foi me fechar, me isolar, proteger a saúde do meu bebê que estava prestes a nascer.“

Bia ressaltou o passado limpo, sem que seu nome não estivesse envolvido em qualquer escândalo do gênero.

“Vocês que me acompanham há anos, sabem que em toda minha vida eu não tive um deslize sequer. Tudo o que eu fiz foi para o bem. Seja na relação com os meus patrocinadores, que eu procurei ser muito profissional, seja na minha empresa, que eu sempre busquei assessoria jurídica e contábil para fazer tudo dentro da lei, seja com meus fãs e até com a imprensa, que eu sempre tive um ótimo relacionamento, e aproveito até para agradecer a todos os veículos que foram imparciais e que questionaram os fatos expostos.”

“Vocês sabiam que, cada dia, eu estava numa cidade diferente, seja para atuar na minha área principal, como piloto de corrida, aqui no Brasil ou lá fora, como piloto contratada ou como palestrante, testando carro para YouTube ou para TV, fazendo curso de direção defensiva, eventos e aparições para patrocinadores, enfim... Infinidade de atividades que sempre fiz com muito carinho e sou completamente apaixonada.”

“Tudo que eu conquistei na minha vida foi graças a carros e automobilismo. Eu já tinha ganhado notoriedade e independência muito antes de ser casada.”

Bia falou também que torce para que seu marido e parte da família envolvida no processo consiga provas inocência.

“A família do meu esposo está há décadas na área da saúde e eu sempre vi muita dedicação, muito trabalho, em final de semana e madrugada.”

“Sempre para prestar o melhor serviço possível. Vejo uma parede de prêmios de gestão e tudo isso sempre me levou a crer que eles sempre fizeram o trabalho com muita seriedade e dedicação. Eu torço muito para que eles tenham um julgamento justo e consigam comprovar a inocência deles na Justiça.”

E complementou falando sobre a vida de mãe: O meu bebê está bem, está forte, já completou seis meses e ele é a luz da minha vida. Me vi uma mãe apaixonada, enlouquecida, e, graças a ele, eu tenho força para estar aqui de volta com vocês novamente. Bom, aqui estou, aberta a qualquer oportunidade que deus me der nesse retorno e mais uma vez grata pelo carinho de vocês.”

