A Blau Motorsport contará com um terceiro piloto para a disputa da temporada 2021 da Stock Car. Com apenas 22 anos, Christian Hahn desembarca na maior categoria do automobilismo brasileiro com o objetivo de fazer carreira na competição que reúne hoje os maiores nomes do automobilismo nacional.

“Estou muito feliz com esta oportunidade. Me sinto honrado em representar a Blau Farmacêutica nas pistas em mais uma temporada, nesta vez na maior e mais competitiva categoria no Brasil, a Stock Car. Tenho certeza de que a nossa equipe nunca esteve tão forte, e que a integração entre pilotos, engenheiros e mecânicos só tende a mostrar bons resultados”, disse o piloto que vai competir a bordo do Chevrolet Cruze #16 do time comandado por Mauricio Martinez.

Chris começou a carreira aos 16 anos com algumas incursões no Mercedes Benz Challenge, mas logo migrou para os carros de Fórmula. Disputou a F3 Brasil, quando colecionou troféus ao longo de duas temporadas, e, depois, seguiu para a Europa, competindo na Euroformula Open.

Ao longo de três temporadas - duas pela equipe espanhola Drivex e uma pela inglesa Carlin -, Chris alcançou o top-10 em 16 provas e cruzou a linha de chegada entre os cinco primeiro em cinco oportunidades.

Em 2019, viveu seu melhor ano na categoria. Conquistou dois segundos lugares na Winter Series, liderou treinos e largou entre os cinco primeiros em seis corridas, sendo três delas na segunda fila. Isso em um campeonato que reuniu nomes como Marino Sato, que está na F2, e os pilotos da Red Bull Liam Lawson, que também está na F2, e Yuki Tsunoda, que acaba de ser contratado para competir pela Alpha Tauri, na F1.

O jovem piloto brasileiro ainda coleciona diversas conquistas a bordo de carros de turismo. Ainda na Europa, ele participou de três etapas da GT Open, tendo como seu melhor resultado o pódio duplo conquistado em Barcelona, em 2018. Correndo ao lado de Lucas Auer a bordo de uma Mercedes AMG GT3, foi primeiro colocado na categoria PROAM e terceiro da Geral.

Já no Brasil, competiu diversas vezes pela Porsche Carrera Cup. Segundo piloto mais jovem a vencer uma prova na competição, Chris Hahn competiu três etapas do campeonato do ano passado na Carrera Cup e colecionou quatro troféus. Entre eles, dois segundos lugares. Um em Interlagos e outro em Goiânia.

Recém-chegado a Stock Car, Chris já faz planos para o seu primeiro ano a bordo dos carros de motor V8.

“O foco deste primeiro ano é, sem dúvidas, o aprendizado. O carro é cheio de ‘manhas’, a visibilidade é complicada, além do grid estar repleto de pilotos experientes e rápidos. A Stock Car é uma categoria onde cada décimo de segundo é muito valioso. E para minha sorte terei ao meu lado dois dos pilotos mais experientes do grid. Tenho certeza que tenho muito a aprender tanto com o Allam [Khodair] e o Diego [Nunes]”.

Chris também não poupou elogios à estrutura do time comandado por Maurício Martinez: “A Blau fez uma ótima temporada em 2020, com os dois carros chegando ao final da temporada com chances de título, venceu e fez pódios com os dois pilotos. A parceria técnica que o time fez com a TMG, trazendo o comando técnico do Thiago Meneghel para a engenharia, trouxe ótimos resultados. Estou confiante de que não haveria estrutura melhor para que eu estreasse na categoria”.

A estreia de Chris Hahn a bordo do carro #16 apresentado oficialmente na manhã de hoje na sede da Blau Motorsport acontece no dia 28 de Março, no Velopark. A prova abre a temporada 2021 da Stock Car.

