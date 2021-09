Aos 45 anos de idade, Cacá Bueno está em plena forma, disputando as principais categorias no Brasil, e também se aventurando nas novidades do mundo digital. Nesta quinta-feira (09), o pentacampeão da Stock Car anunciou participação inédita em uma plataforma de NFT de automobilismo do Brasil.

A marca Rarum MotorSports, reúne colecionáveis digitais registrados em blockchain como fotos de momentos históricos, troféus, vídeos de backstage e até pistas de corridas. Os NFTs (non-fungible tokens, sigla em inglês para tokens não fungíveis com características únicas) poderão ser adquiridos pelo público após a etapa de Goiânia, no dia 19 de setembro.

Falando durante o lançamento, Cacá comentou o fato de mais uma vez ser pioneiro em uma ação fora da pista para um piloto.

"Talvez eu tenha sido um dos primeiros pilotos a ter um blog, em 2009, e também tenho um canal próprio no YouTube. Quando corri com Red Bull, muita gente me perguntava se era uma bebida alcoolica. Então eu sempre tento estar à frente."

"Ter a tecnologia blockchain vinculada a obras de artes, conteúdos criativos e artísticos já é algo conhecido. A Rarum MotorSports atende a uma demanda de fãs desse esporte e oferece a possibilidade dos jovens conhecerem a modalidade por meio de colecionáveis sustentáveis, devidamente compensados e neutros em carbono.”

Na pista, Cacá encara temporadas na Stock Car, Porsche Cup e Endurance Brasil, aos 45 anos, ponto em que muitos pilotos 'desaceleram', pensando mais na aposentadoria. Mas o piloto ainda se mostra sedento por competições e ainda sonha com novas experiências.

"Tivemos uma experiência incrível no primeiro campeonato mundial de turismo elétrico (Jaguar I-Pace eTrophy), então quase tudo o que tem de corrida com um teto eu fiz. Gostaria muito de ter mais experiência em rali, quero fazer o Sertões nos próximos anos, e gostaria muito de colocar no meu currículo uma 24 Horas de Le Mans, creio que é isso que falta."

