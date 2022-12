Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande segue firme na briga pelo bicampeonato. O piloto da equipe AMattheis Vogel cravou o segundo melhor tempo do dia (1min40s348) em Interlagos nesta sexta-feira (9) de treinos livres, apenas 0s095 atrás do companheiro Matías Rossi.

“Foi um dia bem positivo para o time. No nosso negócio foi positivo, já que na Copa do Mundo nós fomos eliminados, mas dentro da pista foi um bom dia de treinos".

"Os dois carros estão muito bem acertados, andamos bem nos dois treinos, então vamos em busca de fazer duas grandes corridas e tentar o título de pilotos e também de equipes para corar essa temporada”, diz Casagrande, que conquistou seu título de 2021 justamente em Interlagos.

Em 2022, Casagrande começou a temporada triunfando na primeira etapa em Interlagos, na Corrida de Duplas. O piloto do carro 83 liderou boa parte do campeonato, conquistou duas vitórias e atualmente está em terceiro lugar na tabela, apenas 10 pontos atrás do líder Rubens Barrichello.

Os treinos da Stock Car retornam na manhã deste sábado e o classificatório será realizado a partir de 14h40. A rodada dupla que define o campeão está prevista para domingo às 14h15, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Tempos mais rápidos do dia (top 5):

1- Matías Rossi - 1min40s253

2- Gabriel Casagrande - 1min40s348

3- Felipe Baptista - 1min40s431

4- Daniel Serra - 1min40s559

5- Thiago Camilo - 1min40s571

