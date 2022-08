Carregar reprodutor de áudio

A Cavaleiro Sports está preparada para um fim de semana de jornada dupla nas pistas. No autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), a equipe estará em ação na etapa conjunta da Stock Car e da Fórmula 4 Brasil. Na principal categoria do automobilismo brasileiro, o time será representado por Marcos Gomes e Denis Navarro. Já na categoria chancelada pela FIA, aceleram pela equipe os pilotos Felipe Barrichello Bartz, Vinícius Tessaro, Nicolas Giaffone e João Tesser.

O chefe de equipe, Beto Cavaleiro, ainda terá uma missão extra neste fim de semana movimentado: em paralelo ao seu trabalho no circuito do interior paulista, Beto ficará de olho na atuação de Thaline Chicoski no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). A pilota tem o líder da Cavaleiro Sports como empresário em sua carreira e, no lendário circuito paulistano, encara no fim de semana a etapa do Mercedes-Benz Challenge, uma das competições que ela disputa na atual temporada.

Marcos Gomes (Stock Car): “O Velocitta é uma pista super difícil em relação ao desgaste de pneus. Junto do time de engenharia da Cavaleiro Sports, optamos por levar várias opções de setup diferentes, para que a gente consiga, sobretudo durante as corridas, economizar os pneus para termos um resultado positivo na soma das duas corridas. Vamos confiantes e já preparamos algumas combinações diferentes. Tenho certeza que vamos conseguir largar entre os dez primeiros para fazer duas boas corridas e levar pontos importantes para casa”.

Nicolas Giaffone (Fórmula 4 Brasil): “Vai ser muito interessante e peculiar voltar ao Velocitta, pois foi lá que tivemos o primeiro contato com o carro, em maio. Temos muito mais quilometragem com o carro agora e vai ser interessante ver o quão mais rápido vamos virar. Mais impressionante ainda acho que serão as diferenças que sentiremos do carro que guiamos no começo do ano para o carro que vamos guiar agora. Acredito que estaremos com o carro muito mais rápido e acertado, bem como a gente estará muito mais confortável com o carro. Espero poder estar competitivo como da última vez e quem sabe buscar até uma vitória outra vez”.

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: