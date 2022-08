Stock Car: Matías Rossi retorna ao palco de sua primeira vitória

Carregar reprodutor de áudio

A oitava etapa da Stock Car será disputada neste final de semana no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e o circuito é especial para o argentino Matías Rossi, que compete com o carro #117 da equipe AMattheis Vogel. Foi justamente nessa pista em que ele obteve sua primeira vitória na categoria, ainda neste ano, na etapa de maio.

“Velocitta é um circuito muito lindo para mim. Gosto muito dessa pista e tive a oportunidade de vencer pela primeira vez com a equipe nesse circuito, então é um local que será sempre especial para mim”, disse Rossi, que acelera o Toyota Corolla com apoio da Toyota Gazoo Racing.

Além do bom momento vivido nas pistas, Matías tem quebrado recordes na categoria e passou a ser o estrangeiro de maior sucesso desde que a Stock Car foi criada em 1979, o único com mais de uma vitória. Além das duas vitórias no ano, obtidas no Velocitta e Interlagos, Rossi é o piloto com mais pódios em 2022: seis no total.

“A minha expectativa de voltar ao Velocitta é muito boa. O carro tem funcionado muito bem nas etapas anteriores e o trabalho da equipe tem sido muito bom. Vamos seguir assim, acelerando da mesma maneira, somando muitos pontos nas duas corridas pra seguir entre os líderes do campeonato”, completa Matías.

A programação da Stock Car terá início nesta sexta-feira (2), com a realização de um treino livre. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação, enquanto o domingo é reservado para as duas corridas do final de semana, a partir das 13h10, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

