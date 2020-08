César Ramos, da equipe Ipiranga, teve um ótimo fim de semana em Interlagos com a Stock Car, apesar de ter batido na trave nas duas corridas, terminando ambas em segundo. Mas o piloto, que ganhou a vaga na equipe devido à gravidez de Bia Figueiredo no início do ano, afirmou que ainda tem muito o que comemorar.

Depois da corrida, em coletiva online com jornalistas, César falou sobre a situação que passou no início do ano, quando quase ficou sem vaga na categoria.

"A gente não pode esquecer pelo que passei", disse. "Tem uma frase que eu gosto muito: 'Você nunca pode esquecer que você sonhava em estar onde está hoje'. Eu estou apreciando isso. Estou em uma equipe de ponta e disputando vitórias, que não chegou ainda".

"Mas, realmente, em fevereiro eu ainda não tinha vaga na Stock Car. Eu tinha sido praticamente demitido pela equipe anterior e apareceu essa situação inesperada com a gravidez da Bia".

"Depois, acho que poucos sabem disso, mas a minha equipe original voltou atrás, e eu tive que tomar uma decisão. Acabei fazendo uma escolha muito difícil. Era um contrato de apenas 9 etapas com a Ipiranga, mas foi uma decisão acertada. Devido às circunstâncias que aconteceram, eu fui confirmado até o final do ano".

O piloto ainda destacou sua evolução junto à equipe Ipiranga, obtendo bons resultados apenas em sua segunda etapa juntos.

"Agora eu estou vivendo esse momento com a equipe. Não posso esquecer que eu estou na segunda etapa com a equipe e o entrosamento está começando a fluir porque em Goiânia, a gente ainda não tinha a comunicação certa.

"Nem caiu a ficha ainda de tudo que eu passei nesse fim de semana. Foi tudo muito rápido. Eu queria ter curtido mais as poles com a equipe, ter curtido o segundo lugar. Agora que eu vou acalmar um pouco e aproveitar o momento".

Sobre a corrida, ele falou que precisa analisar junto à equipe para entender o tempo perdido na parada, mas admitiu que dificilmente teria condições de passar Zonta.

"A questão da parada tem que ser analisada. Eu sei que eu perdi um pouco de tempo na volta também, voltei atrás de um piloto que estava bem lento e não consegui a ultrapassagem. Não gosto de reclamar dos companheiros, mas acho que faltou bom senso".

"Uma pena, eu voltaria mais perto, mas dificilmente acho que conseguiria ultrapassar ele. O Zonta tem todos os méritos dessa vitória. Nesse final de semana ele foi superior".

