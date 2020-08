Depois da vitória de Nelsinho Piquet na corrida do sábado, a Stock Car seguiu em Interlagos no domingo para mais uma corrida. E não era uma prova qualquer. Acabou agora a pouco a Corrida do Milhão, uma das etapas mais importantes do calendário da principal categoria do automobilismo nacional. O piloto Shell Ricardo Zonta passeou na pista a partir do momento que assumiu a liderança e venceu sem ser desafiado por nenhum rival..

No treino classificatório desta manhã, a pole position ficou novamente com César Ramos, que fez uma volta voadora em Interlagos, terminando mais de quatro décimos a frente de Matias Rossi, o segundo colocado. Um dos líderes do campeonato, Ricardo Zonta garantiu a terceira posição.

Uma das novidades apresentadas pela Stock na etapa deste fim de semana, o lastro de sucesso não foi usado na corrida deste domingo. Assim, todo o grid correu em igualdade de condições. E falando em condições, após uma sexta chuvosa e um sábado frio com a pista molhada, mas que foi secando ao longo da corrida, neste domingo o sol apareceu, mas a pista seguia úmida em diversos trechos.

E os pilotos se alinharam ao grid neste domingo com uma classificação bem apertada entre os pilotos, incluindo um empate triplo na liderança. Ricardo Zonta, Rubens Barrichello e César Ramos têm 52 pontos, com o piloto da Shell levando vantagem no desempate. Logo atrás, Nelsinho Piquet com 50 e Ricardo Maurício com 47 fecham o Top 5.

Lembrando que a edição de 2020 da Corrida do Milhão é diferente da que estamos acostumados, apelidado de "Milhão Solidário", com o valor do prêmio sendo distribuídos à iniciativas de combate à Covid-19.

Antes mesmo da prova, surgiu a notícia de que Daniel Serra não teria condições de participar do Milhão. O atual tricampeão sofreu uma quebra de câmbio e a equipe não teve tempo hábil para consertar antes da largada.

Na largada da prova, de 40 minutos mais uma volta de duração, César Ramos conseguiu se posicionar bem e seguiu na ponta, com Ricardo Zonta conseguindo passar Rossi durante o S do Senna, deixando o argentino para ser pressionado por Diego Nunes.

No final da primeira volta, Matias Rossi foi notificado que havia sido punido com um drive through, porque sua equipe seguiu mexendo no carro do argentino após a placa de três minutos ter sido levantada.

Em uma disputa com Ramos, Zonta perdeu a trajetória e foi parar fora da pista. O piloto da Shell voltou pressionado por Diego Nunes, já em terceiro, mas um toque entre ambos mandou o piloto da Blau para fora também. Nunes conseguiu voltar em quinto. Enquanto isso, César Ramos abria mais de 3s de vantagem com duas voltas completadas.

O fan push da Corrida do Milhão ficou com Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Thiago Camilo, Átila Abreu, Lucas Foresti e Nelsinho Piquet.

Com 30 minutos para o fim, Zonta foi mais rápido que César e viu a diferença diminuir para 2s155. Enquanto isso, o piloto da Shell também abriu para o resto do pelotão, com uma vantagem de 2s8 para o terceiro colocado, Camilo. O outro piloto da equipe Ipiranga liderava um pelotão de oito carros.

O vencedor da prova do sábado, Nelsinho Piquet, que vinha no meio do pelotão comandado por Camilo, rodou na segunda perna do S do Senna, caindo para 14º. Camilo passou a sofrer pressão de Khodair na disputa pelo terceiro lugar. Com isso, Denis Navarro, usando o botão de ultrapassagem, se aproveitou da disputa dos dois e subiu para terceiro.

O líder César Ramos entrou nos boxes com cerca de 24 minutos para o fim, reabastecendo e trocando um dos pneus, mas perdeu um pouco de tempo na parada. Zonta entrou nos boxes duas voltas depois. O piloto da Shell conseguiu retornar na ponta, com uma boa vantagem para Ramos. A parada do piloto da Ipiranga foi 3s3 mais lenta, o que fez a diferença.

No final da janela de paradas, com 16 minutos para o fim, Zonta tinha uma boa vantagem na liderança para César Ramos: 7s1. E o piloto da Ipiranga tinha 7s5 para Denis Navarro, o terceiro colocado.

Lá no fundo, Matias Rossi rodou após sofrer um toque de Pedro Cardoso, que já havia sido punido após um toque com Cacá Bueno na corrida do sábado. O piloto, que corre com uma pintura especial do Flamengo neste fim de semana, nem participou da classificação hoje devido à punição. Dessa vez, Cardoso não foi punido.

Rubens Barrichello foi um dos grandes destaques da Corrida do Milhão. Após largar apenas em 22º, Barrichello já estava em quinto com cinco minutos para o final da prova, saindo a caça de Allam Khodair.

No final, Ricardo Zonta não foi mais ameaçado e cruzou a linha de chegada em primeiro, garantindo sua segunda vitória na temporada e a liderança isolada no campeonato. Essa é também a segunda vitória de Zonta no Milhão. O paranaense foi o vencedor em 2013, correndo também em Interlagos. Em segundo, César Ramos, pela segunda vez no final de semana. Completando o pódio, Denis Navarro.

Pos. No. Piloto Equipe Carro 1 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 3 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 4 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 5 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 6 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 7 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 8 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 9 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 10 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 11 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 12 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 13 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 14 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 15 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 16 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 17 120 Vitor Baptista KTF Sports Cruze 18 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 19 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 20 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 21 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 22 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 23 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 24 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze

Todas as notícias sobre a Corrida do Milhão e Stock Car você acompanha no site do Motorsport.com. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nosso canal no YouTube!

VÍDEO: Veja a verdade sobre o início da treta de Nelson Piquet e imprensa

PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?