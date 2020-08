Ricardo Zonta relembrou neste domingo qual é a sensação de vencer a Corrida do Milhão, uma das provas mais importantes da temporada da Stock Car. Largando em quarto, o piloto da Shell foi ganhando posições e, assim que assumiu a ponta, passeou na pista, sem dar chance para nenhum dos rivais.

Após a corrida, o paranaense, que também venceu o Milhão em 2013, falou sobre a sensação de vencer essa edição especial da prova, com o prêmio sendo convertido em doações a instituições que ajudam no combate à Covid-19.

"Quando eu ganhei pela primeira vez, foi em Interlagos, com minha própria equipe", disse Zonta na coletiva. "Foi uma emoção muito grande, claro. Mas hoje é totalmente diferente. Eu estou muito mais grato, mais feliz, por fazer parte desta ação de doação".

"Poder ganhar um milhão e poder falar que estou ajudando. É totalmente diferente a sensação. É mais prazeroso, poder fazer parte dessa doação que vai ajudar tantas pessoas".

"É muito significativo para mim, ainda mais que eu presenciei as dificuldades que a Covid traz às pessoas. Pessoas carentes, que estão precisando".

Zonta explicou como foi sua estratégia, que passou por mudanças ao longo da prova.

"Eu pensei em fazer a parada na primeira volta também. Com isso, eu tive que forçar muito, comecei a chegar, e na hora do box foi quando eu encostei nele. Aí eu pedi para a equipe para ficar mais duas voltas".

"Agradeço aos fãs pelo Fan Push, e agradeço ao trabalho da equipe, o carro estava fantástico. Depois do pit, com sete segundos na liderança, foi só administrar".

"O final de semana correu muito rápido, agora temos que comemorar o que aconteceu".

