Uma verdadeira maratona sob temperatura escaldante vai marcar o penúltimo fim de semana da temporada 2022 da Stock Car. Goiânia recebe quatro corridas neste fim de semana: as duas de sábado no traçado tradicional e as duas de domingo no anel externo.

É o cenário ideal para a maior patrocinadora do esporte a motor no mundo mais uma vez emplacar um de seus pilotos na luta pelo título na principal categoria do Brasil. Ricardo Zonta é dono de múltiplas conquistas em Goiânia e desembarca na cidade em sexto lugar na tabela de pontuação.

O competidor do Toyota Corolla #10 da equipe Shell-RCM foi vice-campeão em 2020, temporada de estreia dos atuais carros da categoria. A primeira etapa naquele ano foi justamente em Goiânia e dominada pelo ex-F1 com direito a pole e vitória de ponta a ponta.

Zonta vem em alta em 2022. Desde a quarta etapa da temporada, quando venceu no Velocitta largando da pole, ele enfileirou pódios em todos os fins de semana até a etapa passada, em Santa Cruz do Sul.

No interior do RS, Zonta vinha com ampla vantagem na liderança da corrida 2 quando os mecânicos da equipe Shell-RCM acabaram atingidos por carros de concorrentes no meio da janela de pit-stops. O resgate inviabilizou a parada do Corolla #10. Zonta viu frustrada uma segunda vitória na temporada, que se desenhava na pista.

Outro que acendeu na segunda metade do ano foi o piloto Shell Átila Abreu, titular do Chevrolet Cruze #51 preparado pela equipe Shell V-Power. Depois de passar a temporada atrás da melhor performance de sua máquina em treinos classificatórios, o sorocabano, vice-campeão de 2014, avançou ao Q3 na tomada de tempo em Santa Cruz e largou na primeira fila.

Átila tem mais de uma vitória em Goiânia, tanto em pista seca quanto sob chuva. Ele também é o último vencedor da história da Stock Car em corrida realizada no anel externo de Curitiba. Triunfou no ano passado com a equipe Shell V-Power, que fazia sua primeira temporada sob responsabilidade do engenheiro Joselmo Barcik.

Seu companheiro de equipe, Galid Osman, titular do Chevrolet Cruze #28, também tem vitória em Goiânia. E, a exemplo de Átila e Zonta, vem de um produtivo fim de semana correndo nesta pista em prova de 300 km da Porsche Cup. Galid abriu o ano com vitória em dupla com Enzo Elias na Corrida de Duplas em Interlagos e sabe que um fim de semana consistente em Goiânia vai possibilitar retornar em grande ritmo a São Paulo para o encerramento do ano.

“A rodada dupla do próximo final de semana acabará sendo umas das mais importantes, pois antecede a final do campeonato e tem muitos pontos em jogo", disse Zonta. "Duas etapas juntas, com quatro corridas, em dois traçados diferentes no oval e no misto, com um calor escaldante, todos esses fatores serão cruciais na busca por bons resultados".

"No último final de semana, disputei a Porsche Endurance Series, em Goiânia, onde formei dupla com o Werner Neugebauer, largamos na pole, lideramos boa parte da corrida, mas um pneu furado acabou nos tirando a busca pela vitória. Então, tudo isso também servirá para uma análise, principalmente, em relação ao desgaste de pneus".

"Uma etapa importante, de reta final da temporada", comentou Átila. "O fato de andar em circuitos diferentes dentro da mesma pista mexe bastante com tudo! Uma você precisa de mais velocidade de reta, downforce e no outro um carro equilibrado, são eventos a parte".

"Aqui a diferença é grande entre os setups e o fato dos treinos de domingo serem curtos antes do quali já dificulta um pouco o desenvolvimento do carro, talvez a gente tenha que usar os treinos do misto para acertar o carro nas curvas 1 e zero, que são as mesmas do oval. Vai ser um fim de semana bem dinâmico, estou animado, ainda mais pelo carro que melhorou muito depois da última corrida".

"Estou bem animado com essa corrida, estou vindo de duas semanas em Goiânia pela Porsche Cup, então o circuito está bem fresco na minha cabeça!", disse Galid. "Vai ser um fim de semana desafiador, com quatro corridas e muitos pontos em jogo. É uma ótima hora de se recuperar no campeonato, somar bons pontos e voltar a vencer, já que minha última vitória foi há muito tempo atrás."

As corridas deste fim de semana são transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com, Band e canais SporTV.

Cronograma – Stock Car – Etapas 10 e 11 – Goiânia:

Sexta-feira, 21 de outubro (circuito misto):

09h20 – Shakedown

10h45 – Treino Livre 1

15h10 – Treino Livre 2

Sábado, 22 de outubro (circuito misto):

08h30 – Warm Up

09h15 – Classificação – 10ª etapa

14h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

14h45 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

Domingo, 23 de outubro (anel externo):

08h00 – Warm Up

09h00 – Classificação – 11ª etapa

13h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

13h45 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

