Stock Car: Crown Racing anuncia nova sede no autódromo Velocitta

Além de ser palco das principais competições do esporte a motor do Brasil, o Velocitta passa agora a ser também o endereço de uma das equipes mais respeitadas do automobilismo brasileiro: a Crown Racing. Com o novo endereço, localizado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, o time passa a ser a única equipe a ter sua estrutura integrada ao autódromo.

Localizado na Rodovia SP-342, apenas 180 km da capital paulista e com fácil acesso por diversas rotas, o Autódromo Velocitta é palco de corrida oficiais do automobilismo brasileiro e internacional desde 2012, quando recebeu homologações da CBA e da FIA – é um dos únicos três do Brasil a ter isso.

Além das corridas, o autódromo é o local escolhido para diversos lançamentos de produtos das indústrias automobilística e motociclística.

Na antiga sede em Petrópolis desde seu surgimento, em 2013, a Crown Racing acumulou quatro títulos na Stock Car, sendo dois de equipes (com o nome “Cimed Racing”) e dois de pilotos, com Felipe Fraga em 2016 e Marcos Gomes em 2015. Além do carro #0 de Cacá Bueno, o time também terá no Velocitta a preparação do Stock Car de número #88 de Beto Monteiro.

“Tivemos anos muito felizes em Petrópolis, que é uma cidade que respira automobilismo, mas agora vamos dar um passo em direção ao futuro, integrando nossa equipe de competição com uma das estruturas mais completas de nosso automobilismo, o Velocitta. Embora os testes particulares não sejam permitidos na Stock Car, a proximidade de um autódromo tão moderno literalmente em nosso quintal nos permitirá um trabalho integrado com patrocinadores, relacionamento, desenvolvimento de nosso pessoal etc”, disse William Lube.

Nova sede da Crown Racing no Velocitta Photo by: Divulgacao

A novidade também foi celebrada pelo gestor do Complexo Velocitta, Guiga Spinelli.

“Este é um primeiro passo de um projeto que certamente abre uma nova história para o Velocitta, onde já temos a honra de receber os maiores eventos de automobilismo do Brasil e que, em 2020, também tivemos a chance de receber a largada do Sertões. Agora, seremos a sede de uma das equipes mais importantes da América, com títulos da Stock Car e diversas categorias, e com pilotos que são referência em suas áreas, como Cacá Bueno. A presença de um time deste nível, com quatro títulos da Stock Car e um internacional com carros elétricos, engrandece ainda mais o Complexo Velocitta”, disse Spinelli.

Um dos grandes mentores desta ideia que se torna realidade em 2021, Cacá Bueno também comentou a novidade da Crown Racing em 2021 – o pentacampeão da Stock Car revelará ainda nesta semana o layout de seu carro e uma novidade entre seus patrocinadores naquela que será sua vigésima temporada seguida na maior categoria do Brasil.

“A mudança para o Velocitta nos dá a chance de criar um conceito de time que é inédito no Brasil e que vemos somente com as grandes equipes na Europa e Estados Unidos. Teremos uma infraestrutura sem igual no País, além de estarmos mais perto dos nossos parceiros e fornecedores e ter literalmente como nosso ‘quintal’ o mais moderno autódromo do Brasil”, diz Cacá Bueno, que é o recordista de vitórias e títulos no atual grid – em todos os tempos, o pentacampeão só está atrás de Ingo Hoffmann nas conquistas na Stock Car.

Parte da estrutura da equipe já está instalada no autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP), mas a mudança completa está marcada para o mês de abril, após a primeira etapa da Stock Car, que será disputada no dia 28 de março no Velopark.

