Neste domingo Tony Kanaan foi anunciado como mais uma das grandes novidades da temporada 2021 da Stock Car. O piloto de 46 anos estará na equipe Full Time, ao lado do amigo Rubens Barrichello e do argentino Matías Rossi. Ele também terá um terceiro companheiro de equipe que será anunciado em breve.

O piloto de Salvador (BA) atendeu a imprensa nesta segunda-feira (22) e falou sobre diversos desafios junto com o chefe da equipe, Maurício Ferreira e do representante da Texaco, Paulo Gomes.

Kanaan admitiu que em quase quatro décadas de carreira, o acordo com a Full Time foi “surpreendente”, mas ao mesmo tempo o mais fácil, já que piloto e equipe tinham a mesma vontade.

“Para quem não sabe, essa conversa começou há uns dois anos, mas aí continuei fazendo Indy. Não me lembro direito quando, mas vou chutar que tudo começou há uns 30 ou 45 dias. O Maurício (Ferreira) me ligou e disse: ‘Olha, tem essa possibilidade’. E eu disse: ‘Maurício, tô dentro. Eu quero correr para você’. Demorou cinco minutos, daí foi decidido e quanto aos detalhes eu falei que conversaríamos depois. Dos meus 36 anos de automobilismo, essa foi a negociação mais fácil que eu tive, as duas partes queriam que isso acontecesse, foram cinco minutos de conversa. Primeiro foi ‘vamos fazer’ e depois íamos correr atrás dos detalhes.”

Tony se juntará a um grid estrelado da maior categoria do automobilismo brasileiro, que tem por característica ser muito competitivo, com 10 pilotos diferentes triunfando nas 11 primeiras corridas em 2020. Quando questionado se ele ou a equipe teria alguma meta sobre resultados, o ‘Bom baiano’ foi objetivo.

“Na minha cabeça é o seguinte: eu sou um piloto profissional, vencedor na minha carreira, correndo em uma das melhores equipes da Stock Car, que vem dominando com pódios e vitórias com todos os pilotos. A minha expectativa é vir aqui para ganhar, mas ao mesmo tempo precisamos ser realistas que eu tenho que aprender, então eu não vou colocar uma meta, ‘ah eu quero chegar entre os 10’, acho que é minha obrigação colocar o carro da Texaco entre os melhores do grid porque a equipe sempre está entre os melhores com todos os carros que ela correu no ano passado.”

“É uma obrigação minha, uma autocrítica que eu sempre tenho. Eu quero ganhar todas as corridas. Estou entrando com o peito aberto, não fizemos essa parceria para fazer número no grid, a gente veio aqui para ganhar e ter sucesso.”

Sem correr no Brasil há quase 30 anos, tendo passagem no kart e nas Fórmulas Ford e Chevrolet, Tony fará estreias não somente na categoria, mas em várias pistas. Em outras, a emoção falará mais alto.

“Tem algumas pistas que eu não conheço, mas eu não vejo a hora de correr em duas delas: Goiânia, porque tenho muitos amigos em lá, e Interlagos. Eu cresci em Interlagos. Eu ficava no muro lá para assistir a Stock Car na época em que eu corria de kart. Para mim, existem duas pistas no mundo em que eu entro e me dá arrepio, que tenho respeito e me dão emoção: Interlagos, porque foi onde eu cresci, foi de onde eu vim, e Indianápolis.”

“Quando eu correr em Interlagos, será uma emoção muito grande, não corro lá desde 1992. Já vim ao Brasil correr de Indy, mas não podíamos correr lá por questões contratuais com a F1, então será muito legal”, completou.

