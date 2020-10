Em ano atípico, Stock Car chega na metade da temporada em outubro

A Stock Car tem sido repleta de desafios em um 2020 afetado pela pandemia. Com novos carros, formatos inéditos e utilização do lastro de sucesso para líderes, cada final de semana tem se tornado uma grande incógnita, ainda mais pelo tradicional equilíbrio dos pilotos.

Cinco vezes campeão da Stock Car, Cacá Bueno, da equipe iCarros ACDelco Crown Racing, acredita em uma grande recuperação nessa segunda parte da temporada, restando ainda seis etapas para serem disputadas nos próximos dois meses.

O editor recomenda: Stock Car decide adiar uma das etapas do Velocitta; veja calendário

“Acredito muito no potencial da equipe, que conquistou dois títulos de pilotos, dois de equipes e dois vices nos últimos cinco anos. Tivemos um pouco de falta de sorte na primeira metade da temporada, mas temos plenas condições de nos recuperarmos. A Crown tem histórico de superação e nada melhor que o Velocitta ser o palco da próxima etapa. Lá conquistei três pódios nos últimos três anos”, disse Cacá, que é maior vencedor do grid atual da Stock Car.

O Autódromo Velocitta receberá a etapa 7 da Stock Car no dia 18 deste mês. Curitiba também terá um formato de disputa semelhante, sediando duas etapas nos dias 7 e 8 de novembro. No último final de semana de disputa, em Cascavel, Cacá foi um dos ganhadores do Fan Push.

“Agradeço muito aos fãs, que seguem me apoiando a cada final de semana e votaram em mim e acabamos ganhando o Fan Push. Esse é um ano que mesmo com muitas dificuldades, estou conseguindo disputar três campeonatos de alto nível, no Brasil e no exterior. Quero trazer esses bons resultados também para a Stock Car nesse segundo semestre”, completou Cacá, que na Stock Car acelera o Chevrolet Cruze.

Além do Velocitta e de Curitiba, onde a Stock Car deve realizar três provas (com uma etapa “simples” e outra no formato tradicional de “rodada dupla), a principal categoria do automobilismo brasileiro ainda correrá em 2020 nos circuitos de Goiânia e Interlagos.

Confira o calendário completo das etapas restantes da Stock Car:

7ª etapa – Velocitta, 18 de outubro

8ª e 9ª etapas – Curitiba, 07 e 08 de novembro

10ª e 11ª etapas – Goiânia, 21 e 22 de novembro

12ª etapa – São Paulo, 13 de dezembro