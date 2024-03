EMS Racing apresenta carros da temporada 2024 na Stock Car e Porsche Cup

Uma das principais apoiadoras do esporte brasileiro, a farmacêutica EMS apresentou nesta terça-feira (27), em Hortolândia (SP), a sua equipe EMS Racing que competirá nos principais campeonatos do automobilismo nacional, o que inclui a Stock Car e a Porsche Cup.

Em evento realizado na sede da empresa, e que contou com os pilotos Átila Abreu e Leo Sanchez, foram exibidos os carros que estarão nas pistas de todo o País ao longo de 2024.

Para a temporada deste ano da Stock Car, Átila Abreu seguirá carregando as cores da EMS em seu carro, que utilizará a estrutura técnica da Pole Motorsport.

O piloto destacou a importância de seguir dentro do time da EMS, e ter o apoio dos mesmos profissionais com quem já trabalha há algumas temporadas em um campeonato que passou por grandes mudanças de regulamento.

“Estou animado e feliz em estar com a EMS, uma grande apoiadora do esporte brasileiro em diversas modalidades. A Stock Car começa neste final de semana com diversas novidades que mudam bastante a dinâmica da competição".

"Sigo na Pole Motorsport e acho importante, em um ano com tantas mudanças de regulamento, estar muito bem alinhado com um time em que eu trabalho há muitos anos, e acredito que isso nos dá uma vantagem. Estar mais um ano representando a EMS é um orgulho”, disse Átila Abreu.

Leo Sanchez lembrou ainda que a EMS está presente em diversas modalidades do esporte brasileiro, e destacou a participação na temporada 2024 da Porsche Cup. O piloto, que no ano passado se limitou a participar das etapas de longa duração do campeonato monomarca, fará também o torneio de corridas Sprint com os carros alemães.

“A EMS apoia diversos esportes, inclusive o automobilismo. Conheci o Átila assim. Comecei a correr assim. Neste ano, vou correr nos campeonatos de Sprint e de Endurance da Porsche Cup".

"Estou muito contente por correr na Sprint pois poderei evoluir bastante nos treinamentos. Estou ansioso para competir novos pilotos e ter mais tempo de carro na Porsche Cup”, disse Leo Sanchez, que nas provas longas terá em Átila Abreu o seu parceiro.

A temporada 2024 da Stock Car será aberta neste final de semana com duas corridas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). A primeira delas ocorre no sábado, 14h40, e terá 30 minutos de duração. No domingo, a segunda prova, com 50 minutos, tem largada ao meio-dia. Já a Porsche Cup terá sua primeira etapa no final de semana seguinte, também na capital goiana.

