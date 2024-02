Após o melhor ano de sua carreira na Stock Car, Rafael Suzuki seguirá com as cores da Copa Energia em seu carro, na temporada que se inicia neste fim de semana. O paulista de 36 anos estampou as marcas Liquigás e Copa Energia em seu carro, nas últimas cinco temporadas. Com essa parceria, a empresa segue impulsionando o esporte brasileiro e a carreira do piloto.

Vale lembrar que 2023 foi o ano de maior sucesso de Rafael Suzuki na Stock Car. Após disputar o título e terminar o campeonato na sexta posição, com quatro pódios e uma melhor volta, a ambição para a temporada 2024 é ainda maior. O competidor agora está de casa nova, na TMG Racing, uma das equipes que mais cresceram na categoria nos últimos anos.

A sinergia entre Rafael Suzuki e a Copa Energia é emblemática e vai além do ambiente do esporte, aproximando consumidores, clientes e colaboradores. Em 2023, foram realizadas diversas ações de marketing, para proporcionar experiências da marca com o público. E em 2024, o objetivo é seguir com iniciativas inovadoras voltadas ao consumidor.

A temporada começa pautada por grandes novidades, como o desmembramento das rodadas duplas, com uma corrida no sábado e outra no domingo; uma etapa nas ruas de Belo Horizonte, em Minas Gerais; a possibilidade de provas na Argentina e no Uruguai; e a expectativa do retorno do autódromo de Brasília.

"Estou muito feliz em seguir pela sexta temporada com as marcas da Copa Energia comigo na Stock Car”, disse Suzuki. “É uma parceria de muita sinergia, com participação de colaboradores, revendedores e clientes do Brasil todo, em um projeto em que conseguimos fazer grandes ações de marketing que extrapolaram o meio do automobilismo. Espero ter mais um ano bem-sucedido ao lado da Copa Energia e buscar lutar mais uma vez pelo título da categoria, como fizemos no ano passado".

“As nossas marcas estão presentes na vida do brasileiro, passando de geração em geração, assim como a paixão pelo esporte. Essa sinergia tem uma aproximação natural com o nosso público e vivenciamos isso de perto em 2023, em ativações com os nossos parceiros e clientes, com as marcas Liquigás e Copa Energia. Para este ano, preparamos ainda mais novidades”, comentou Emmanuelle Kalil, Diretora de Marketing da Copa Energia.

