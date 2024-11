Felipe Massa vai disputar o título na finalíssima da Stock Car

A penúltima etapa da temporada da Stock Car, neste fim de semana, em Goiânia, definiu os pilotos que vão disputar o título de 2024. Entre eles, está Felipe Massa, do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra.



Assim como na corrida sprint de sábado, alguns toques logo depois da largada jogaram Massa para trás no pelotão na corrida principal deste domingo.

Ele largou em 16º, caiu para 20º ainda na primeira volta, mas, numa corrida de recuperação, marcada pela estratégia e boas ultrapassagens no final, ganhou sete posições, recebendo a bandeirada em 13º.



“Foi sem dúvida um fim de semana difícil, sendo tocado e jogado para fora nas duas corridas e não conseguindo chegar nas posições que gostaríamos. Estamos de olho no título e espero que tenhamos uma decisão respeitosa em Interlagos”, disse o piloto da equipe TMG, que, neste momento, tem 789 pontos, mas precisará descartar 16 pontos, e ficará em quarto na classificação.



A decisão da temporada 2024 da Stock Car vai acontecer no dia 15 de dezembro, em Interlagos.

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!