Pela terceira vez nos últimos cinco anos, Ricardo Zonta chega a uma Super Final da Stock Car entre os candidatos ao título. O paranaense não teve um bom domingo na corrida principal da 11ª etapa da temporada 2024, no traçado misto do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Mas ainda assim salvou pontos importantes para lhe manter na briga pela inédita conquista na maior categoria do Brasil.

O piloto Shell cometeu um erro logo na largada, quando saiu da posição antes das luzes vermelhas se apagarem. Com isso, teve de pagar um drive through quando era o segundo colocado e se aproximava do líder, o que atrapalhou muito sua corrida. Ele caiu para o 27º lugar antes do pit obrigatório. Depois fez algumas ultrapassagens e assegurar pontos importantes, terminando em 19º neste domingo em Goiânia.

"Infelizmente deixamos pontos importantes para trás nesse domingo. Mas o campeonato foi construído ao longo de toda a temporada. Chegamos mais uma vez com chances de conquistar o título com a Shell na etapa de Interlagos, como em três dos últimos cinco anos. Vamos lutar até o fim e tentar terminar a temporada em alta novamente correndo em São Paulo".

O piloto do Toyota Corolla #10 está entre os candidatos ao título em qualquer cenário – tanto na tabela de pontos considerando as desclassificações de outros carros por uso de pneus irregulares, que foi divulgada pela Stock Car após a prova, quanto na tabela de pontos sem os DQs, o que já foi decidido na última quinta-feira, mas ainda não oficialmente publicado, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A próxima etapa da Stock Car, a última da temporada 2024, está marcada para o fim de semana de 13, 14 e 15 de dezembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos São Paulo. A Super Final consagrará o campeão deste ano na categoria.

