A temporada 2020 da Stock Car começará com a Corrida de Duplas, em Goiânia, no dia 29 de março. A atração, aguardada por muitos pilotos e ausente no calendário do ano passado, começa a ganhar forma. Nesta quarta-feira, foi anunciado que Laurens Vanthoor será o convidado de Ricardo Zonta.

Piloto oficial da Porsche, competidor de 28 anos de idade vem de pódio nas 24 Horas de Daytona no último fim de semana. Vanthoor é um dos estrangeiros com mais quilometragem acumulada no carro da principal categoria brasileira. Além de três participações nas corridas de duplas, ele competiu uma etapa regular da Stock Car em 2015.

Desde 2012 dedicado totalmente aos eventos de Gran Turismo, Vanthoor tem impressionantes 131 pódios em 301 corridas disputadas. Ele ostenta no currículo vitórias nas principais provas, como a Copa do Mundo em Macau (2016), 12 Horas de Sepang (2016 e 2015), 24 Horas de Nurburgring (2015), 12 Horas de Bathurst (2015) e 24 Horas de Zolder (2012). Correndo pela Porsche, ele é o atual campeão do IMSA. Antes, fez trajetória pela Audi, conquistando o título do Intercontinental GT Challenge em 2016, o Campeonato Mundial de GT da FIA em 2013 e seu sucessor, o Blancpain GT Series em 2014.

Zonta também é campeão mundial do FIA GT, um de seus três títulos mundiais, conquistado em 1998, antes de seus anos na F1.

Zonta e Vanthoor já fizeram parceria na Corrida de duplas. Em 2016 eles terminaram na quinta posição e chegaram em quarto em 2018.

“Chegou a hora de anunciar a minha dupla! Mais uma vez, dividirei o carro #10 da Shell com o Vanthoor. Sempre fomos muito competitivos quando dividimos o carro e a ideia é repetirmos o bom desempenho e lutarmos pela vitória. Estou muito contente em fazer minha estreia pela Toyota, montadora que faz parte da minha história na F1, pela nova equipe e com um parceiro talentoso como ele”, disse Zonta.

“Estou muito feliz e orgulhoso em correr novamente na Stock Car com a Shell. Será minha quarta vez com a equipe e novamente em dupla com o Ricardo Zonta. Espero que disputemos a vitória. Vejo vocês no Brasil logo”, declarou Vanthoor.

“Planejamento, dedicação e entrosamento são palavras que estão em linha com nossos objetivos para 2020. É uma temporada de grandes mudanças, mas todas planejadas para atingir os resultados esperados. Com isso confirmamos o convite para o Vanthoor representar a marca Shell pela quarta vez neste evento especial, a terceira em dupla com Zonta. Isso mostra um belo entrosamento entre os dois: são pilotos muito rápidos e com ampla bagagem internacional”, disse Vicente Sfeir, gerente de motorsport e patrocínios da Raízen.

Relembre todos os campeões da Stock Car