Com a Corrida de Duplas se aproximando, as equipes começam a revelar os pilotos que vão compor as duplas na etapa inaugural da temporada 2020 da Stock Car. Após o anúncio da dupla de Ricardo Zonta e Laurens Vanthoor no início da semana, foi revelado mais um convidado da prova: Galid Osman terá ao seu lado Dennis Dirani.

Galid, que vai para seu segundo ano tendo a Shell como patrocinadora, vai dividir o carro com o piloto que é integrante da Academia Shell Racing desde o início do programa, em 2015. A Corrida de Duplas marca a estreia de Galid pela equipe Shell V-Power, que em 2020 terá a estrutura da Crown Racing. O paulista de 33 anos foi o maior pontuador entre os pilotos da Shell na primeira metade do campeonato, terminando a temporada na 16ª posição.

Em 2019, Dirani esteve presente em diversos campeonatos. Atuou na Stock Light, junto à equipe da Shell trabalhando com os pilotos e a equipe de engenharia, foi piloto consultor da Porsche Cup, posição que ocupa desde 2017, e piloto titular nas provas de endurance do campeonato, além de eventos de kart, com destaque para a Copa Brasil de Kart, onde terminou em primeiro.

“Estou muito feliz em andar com o Dennis. Ele é um piloto muito, muito bom. Tem bastante quilometragem em carros de turismo e andou superbem quando correu de duplas com o Diego Nunes: estava sempre no Top 5, no Top 10, sempre muito bem. Então estou muito contente com a vinda do Dennis para o carro #28, pois sei que numa categoria tão competitiva quanto a Stock Car é importantíssimo começar o ano bem, fazendo o máximo possível de pontos. Sei que ele tem velocidade e experiência para buscar nossos objetivo e que vai ser muito legal trabalhar com o Dennis”, disse Galid.

“Galid é um grande amigo desde os tempos do kart e estou muito contente. Este é meu sexto ano com a Shell e sei que será especial participar da Corrida de Duplas em Goiânia. Conheço bem a equipe, desde minha temporada na Stock Light em 2015, e no ano passado era responsável por um carro na Stock Light. É um time muito profissional. Será um prazer acelerar o carro #28 com um amigo de longa data. A vida inteira eu corri com este número, exceto quando competia contra o meu irmão e usava o #128. Então é um laço afetivo também muito legal. Quando corri de convidado em 2016 não foi com a Shell, mas eu era um piloto Shell e tentei fazer o melhor possível. Agora é uma responsabilidade adicional acelerar com um amigo e defender a marca que acredita em mim desde 2015”, declarou Dennis.

Já Vicente Sfeir, gerente de motorsport e patrocínios da Raízen, elogiou a escolha por Dennis: “O Dennis é um piloto que faz parte de nosso programa desde o dia 1. Inclusive ele foi uma das pessoas que participaram da formação do conceito e programa da Academia Shell, em 2015. Então além de um histórico profissional nas categorias de kart e turismo, com muitas vitórias por onde passou, ele tem bela trajetória com a Shell. É muito gratificante aproveitar uma oportunidade como a Corrida de Duplas para utilizar o que temos de melhor em termos de mão de obra: nossos pilotos da Academia. Dennis é certamente o piloto que atinge maior quilometragem dentro de um ano no automobilismo brasileiro, pelo trabalho que faz na Porsche Cup. Sempre que ele teve a chance de pilotar se mostrou extremamente competitivo, não apenas na Porsche, mas na própria Stock Car em 2016 quando atuou de piloto convidado. A possiblidade de unir no mesmo carro dois pilotos da marca é incrível e com certeza a parceria do Dennis com o Galid, no carro preparado pela Crown Racing, será um pacote muito, muito forte para disputar as melhores posições nesta corrida especial”.

A Corrida de Duplas da Stock Car está marcada para o dia 29 de março. Veja o calendário da temporada 2020:

08/03 – A Confirmar – Treino Coletivo

29/03 – Goiânia (GO) – 1ª etapa (Corrida de Duplas)

12/04 – Velopark (RS) – 2ª etapa

17/05 – Londrina (PR) – 3ª etapa

07/06 – Campo Grande (MS)/Alternativa – 4ª etapa

28/06 – Velo Città (SP) – 5ª etapa

19/07 – Santa Cruz do Sul – 6ª etapa

23/08 – Interlagos (SP) – 7ª etapa (Corrida do Milhão)

13/09 – Londrina (PR) – 8ª etapa

18/10 – Cascavel (PR) – 9ª etapa

08/11 – A Confirmar – 10ª etapa

22/11 – Goiânia (GO) – 11ª etapa

13/12 – Interlagos (SP) – 12ª etapa (Super Final)

GALERIA: Relembre os campeões da Stock Car entre 2010 e 2019

Galeria Lista 2010: Max Wilson 1 / 10 Foto de: Divulgacao 2011: Cacá Bueno 2 / 10 Foto de: Divulgacao 2012: Cacá Bueno 3 / 10 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2013: Ricardo Mauricio 4 / 10 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014: Rubens Barrichello 5 / 10 2015: Marcos Gomes 6 / 10 2016: Felipe Fraga 7 / 10 2017: Daniel Serra 8 / 10 2018: Daniel Serra 9 / 10 Foto de: Fernanda Freixosa 2019: Daniel Serra 10 / 10 Foto de: Renato Mafra

