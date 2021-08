O piloto Pietro Fittipaldi disputará sua primeira corrida de Stock Car neste final de semana, quando a categoria realizará sua segunda etapa consecutiva no Autódromo Internacional de Curitiba, porém desta vez utilizando o anel externo do circuito.

Foi justamente na estreia deste traçado na Stock Car que o tio-avô de Pietro, Wilson Fittipaldi Jr., venceu em 1991.

Pietro, inclusive, já teve o primeiro contato com o carro nesta quinta-feira (05) em quatro treinos de 30 minutos no circuito deste final de semana, porém no traçado completo (e não no anel externo).

“Gostei muito do carro, a experiência está sendo incrível. Eu e o time tivemos um rápido entrosamento. Mais uma vez agradeço pelo convite da Full Time, Vicar, Texaco e a Toyota. Está sendo tudo muito bacana, ainda mais tendo alguém tão experiente quanto o Rubens Barrichello aqui nos boxes como nosso companheiro de equipe acompanhando o treino. Tivemos um ótimo primeiro contato nestes quatro treinos de meia hora que tive hoje em Curitiba”, diz Pietro, que é o terceiro Fittipaldi a competir na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Antes de Pietro, Wilson Fittipaldi correu na Stock Car entre 1982 e 1996, enquanto seu filho Christian disputou provas em 2005, 2006 e 2010. O traçado deste final de semana no anel externo de Curitiba conta com apenas três curvas e longas retas, além de 2.550 metros de extensão.

Pietro vai substituir Tony Kanaan nesta etapa, já que o experiente piloto estará nos EUA, e afirma que o carro da Stock Car é único comparado às outras potentes máquinas que já guiou.

“Foi bom para conhecer melhor o carro, o barulho e posição de guiar são parecidos com o da Nascar e em claro que minha experiência na DTM também ajuda. Mas é um carro bem único, bem diferente de tudo que eu já guiei. Espero fazer uma boa apresentação, será muito especial correndo com grandes nomes do automobilismo brasileiro”, diz Pietro, que disputou dois Grandes Prêmios da F1 com a Haas em 2020 e segue como piloto reserva do time americano.

Pietro correrá com o carro número 007 neste Dia dos Pais. Todos os treinos oficiais serão realizados neste sábado (07) e a rodada dupla ocorre no dia seguinte em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Programação da Stock Car no anel externo de Curitiba:

Sábado - 07 de agosto

08h - shakedown

09h05 - Treino livre 1

11h15 - Treino livre 2

14h00 - Classificação

Domingo - 08 de agosto

11h10 - corrida 1

11h48 - corrida 2

