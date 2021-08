A última etapa da Stock Car foi longe do que Sérgio Jimenez esperava. No último fim de semana, o piloto da Maxon Racing ficou fora da prova ao ser envolvido em uma confusão logo na primeira curva.

No próximo fim de semana, a categoria volta às pistas no mesmo local, o Autódromo de Curitiba, em Pinhais (PR), mas num circuito diferente: o anel externo, com similaridades com um circuito oval. E Jimenez espera que isso traga melhor sorte para ele e sua equipe.

“É uma frustração muito grande você ver todo o trabalho de um fim de semana ser encerrado logo após a largada, mas faz parte do automobilismo”, resignou-se Jimenez. “O mais importante foi o que já afirmei: pudemos perceber que temos uma série de pontos nos quais evoluímos desde o início do ano, que foi também o início da história da equipe MX Piquet Sports. Nossa missão é reunir ao mesmo tempo tudo o que temos feito de bom para conquistarmos um bom resultado e mostrarmos esse progresso”, frisou.

Para a próxima etapa, o piloto do Toyota Corolla #73 espera um alto nível de competitividade, pela característica de alta velocidade e troca de vácuo no anel externo do circuito, o que pode provocar muitas ultrapassagens, mas também uma série de toques e confusões. “Será fundamental buscar uma corrida limpa e se manter alheio aos problemas. Se esquivar das confusões que devem ser muitas, será vital para manter o carro íntegro nas duas provas e somar pontos para o campeonato”, encerrou.

O time Maxon Racing também estará na pista com a dupla Thiago Tambasco e Fabiano Cardoso entram na pista para a terceira etapa da Turismo Nacional. “Tivemos uma segunda etapa de muitos desafios, mas acreditamos em um grande resultado nesta etapa em Curitiba. Estaremos na casa da Maxon Oil e queremos fazer bonito na sede do nosso patrocinador”, destacou Tambasco.

A sétima etapa da Stock Car, no Autódromo de Curitiba, acontece neste sábado (7) e domingo (8). A prova terá transmissão ao vivo em TV aberta para todo o país pela Band, a partir das 11h.

