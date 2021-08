Piloto reserva da Haas na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi fez sua estreia na Stock Car neste final de semana no Autódromo Internacional de Curitiba, localizado no munícipio de Pinhais, no Paraná. Com um oitavo lugar neste domingo (08), o piloto brasileiro valorizou sua primeira rodada dupla e também o fato de ter cravado a volta mais veloz do final de semana, ao liderar o Treino Livre 1 com 49s941.

“Foi bem legal, queria agradecer demais ao convite da Texaco, Full Time, Toyota Gazoo Racing e Vicar para a missão de substituir meu amigo Tony Kannan hoje na Stock. A corrida foi uma loucura, na primeira largada eu fiquei entalado por dentro do pelotão e perdemos muitas posições, mas viemos recuperando. Então a gente veio em um ritmo passando carro atrás de carro”, diz Pietro.

“O meu dashboard do cockpit parou de funcionar em um momento, então eu não sabia em que marcha eu estava, quantos fan pushs eu ainda tinha. Mas foi muito legal essa estreia e estou feliz pelo resultado que conquistamos, além de ter cravado a volta mais rápida do final de semana ontem”, completou.

Em suas primeiras corridas na Stock Car, Pietro substituiu o experiente Tony Kanaan nesta etapa de Curitiba e se tornou o terceiro Fittipaldi a disputar uma corrida na principal categoria do automobilismo brasileiro. Antes de Pietro, Wilson Fittipaldi correu na Stock Car entre 1982 e 1996, enquanto seu filho Christian disputou provas em 2005, 2006 e 2010.

Após pilotar nos ovais da Indy Car em 2021, inclusive nas 500 Milhas de Indianápolis, Pietro também falou sobre o anel externo de Curitiba que foi utilizado neste final de semana na Stock Car, traçado onde seu tio-avô Wilson foi o primeiro vencedor em 1991.

“Estou muito feliz por essa estreia na Stock Car. É muito especial ser o terceiro piloto da minha família a correr nesta categoria tão competitiva e só tenho a agradecer pelo convite da Full Time, Toyota, Texaco e Vicar".

"O traçado do anel externo de Curitiba trouxe uma dinâmica muito legal para as corridas e gostei bastante da experiência. Muito obrigado a todos pela torcida”, completou Pietro, que disputou dois Grandes Prêmios da F1 com a Haas em 2020 e segue como piloto reserva do time americano.

