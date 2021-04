A união de forças e os planos de disputar três grandes categorias na temporada 2021 - TCR South America, Império Endurance Brasil e Copa Truck - juntaram os pilotos Sérgio Jimenez e Nelsinho Piquet e o engenheiro Carlos Chiarelli.

Chefe de equipe, Chiarelli, que tem mais de 20 anos de experiência, disputou as principais categorias do automobilismo nacional, participando, inclusive, da divisão de Endurance da IMSA, nos Estados Unidos, passa a receber a chancela da Piquet Sports.

Depois de um projeto bem-sucedido no Brasil, a organização preparou carros na F3 Britânica e GP2, disputando o título da atual F2 contra Lewis Hamilton até a corrida final. A equipe encerrou as operações na Europa, em 2010, depois de conquistar os campeonatos da F3 Britânica, com Nelsinho, e da GP2, com Pastor Maldonado. Desde então, permaneceu ativa no kartismo, especialmente nos Estados Unidos.

Para Jimenez, o time passa a ser uma grande plataforma de automobilismo e relacionamento, que inclui outras grandes parcerias.

“Nós já atuamos no Império Endurance Brasil há quatro temporadas, e estamos há dois anos na Copa Truck, através da PP Motorsport. A partir daí, surgiram outras oportunidades e, através dessas parcerias, teremos uma estrutura sólida e de muito êxito nas competições”, destacou.

Sob o comando de Chiarelli, também está a MX Piquet Sports, que tem como pilotos Piquet e Jimenez, equipe que fará sua estreia na Stock Car.

“A MX Piquet Sports pertence aos empresários Flavia Gulin e Edson Reis, que entraram nesse projeto conosco. Além disso, na TCR South America, temos o piloto Augusto Farfus como nosso parceiro, em um campeonato inovador na América Latina”, completou.

“Um time vencedor! Esta sempre foi a minha mentalidade nesta parceria com o Carlão e o Jimenez, que são dois caras que respeito muito, pensando no longo prazo, sempre com o objetivo de entregar a melhor performance possível e o melhor atendimento aos pilotos. Acredito que minha principal ajuda seja com a visão de piloto, para fechar este tripé vitorioso”, explicou Nelsinho.

No Império Endurance Brasil, o time contará com a dupla da GT3, Guilherme Figueiroa e Júlio Campos. Os atuais campeões da GT4, Léo Sanchez e Átila Abreu, farão seu segundo ano na escudeira. Na Copa Truck, participará um trio formado por Daniel Keleman, Danilo Dirani e Pedro Paulo. No TCR South America, em breve, a equipe anunciará seus pilotos.

