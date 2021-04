A Vicar, empresa promotora da Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional, anunciou nesta quinta-feira (15) novas alterações na abertura do campeonato de 2021.

Por causa do agravamento da situação da pandemia do novo coronavírus, Goiânia e não Londrina, receberá a primeira etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro. No entanto, a data permanece a mesma, no dia 25 de abril. Anteriormente, a prova do Velopark já havia sido adiada pelas mesmas circunstâncias.

Segundo a categoria, “a decisão veio após autorização emitida pelo Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Henderson Rodrigues, com aval da Secretaria de Estado da Saúde, dirigida pelo secretário Ismael Alexandrino. Também deve abrir a temporada na mesma data a categoria Stock Light.”

“Fomos bastante rigorosos em 2020 e neste ano vamos aprimorar ainda mais os controles em todas as praças onde competirmos”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Conseguimos competir em todas as praças no ano passado sem incidentes. E vamos repetir isso em 2021, mas agora com mais eficiência ainda. Gostaria de agradecer ao governador Ronaldo Caiado e aos secretários Henderson Rodrigues e Ismael Alexandrino por reconhecerem nosso empenho e a qualidade dos controles que implementamos”, completou Julianelli.

“Analisando o evento da Stock Car percebemos que, além do protocolo de segurança sanitária exemplar, o próprio esporte não exige contato físico. O decreto editado pelo governador Ronaldo Caiado permite eventos esportivos profissionais, desde que não haja presença de público, então não há razão para não acolher a Stock Car, que tem ainda como benefício a injeção de recursos na economia, movimentando toda uma cadeia de consumo e empregos que vai dos hotéis até pequenos estabelecimentos – todos passando por um momento de dificuldade extrema em seus negócios”, destacou Henderson Rodrigues, Secretário de Esportes e Lazer de Goiás.

“Obviamente, vamos exigir e fiscalizar a aplicação de todas as regras de segurança sanitária. Essa é a condição básica e fundamental dentro dessa permissão”, concluiu Rodrigues.

