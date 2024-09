A oitava etapa da Stock Car será disputada neste final de semana no Velopark, circuito localizado em Nova Santa Rita (RS). Atual campeão da categoria, Gabriel Casagrande tem duas vitórias na temporada 2024 e confia no bom retrospecto dentro da pista gaúcha para voltar a subir na tabela. O piloto da AMattheis Vogel cravou a pole e venceu no Velopark nos últimos dois anos.

“O Velopark tem sido uma pista especial para nós. Conseguimos duas poles e duas vitórias nos últimos dois anos nela. Esperamos pode repetir essa história, mesmo sabendo da grande concorrência que a gente tem na Stock Car. Nós vamos em busca de diminuir a diferença para o líder nessas próximas etapas para que a gente possa seguir na busca pelo terceiro título ainda esse ano”, diz Casagrande.

A ligação de Casagrande com o Rio Grande do Sul não é formada apenas pelos bons resultados nas pistas. O piloto do carro 83 torce para o Grêmio, é filho de gaúcho e aparecia um bom churrasco.

“Sempre sou muito bem-recebido no Rio Grande do Sul. Até algumas pessoas acham que nasci aqui, mas de fato eu costumo me sentir em casa quando venho para cá. O público gaúcho é apaixonado por automobilismo e esperamos entregar o melhor espetáculo possível para eles, quem sabe com mais uma vitória nossa”, completa Casagrande, que ocupa a oitava colocação na tabela com 466 pontos.

As atividades da Stock Car no Velopark começam a partir desta sexta-feira, quando os pilotos disputam dois treinos livres. A classificação será realizada no sábado, a partir das 9h30, e a corrida Sprint está marcada para 14h10 no mesmo dia. A prova principal, com 50 minutos de duração, tem largada às 12h30, e contará com transmissão de Band, Sportv, Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil.

