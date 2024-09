A impressionante luta pelo título da Stock Car

O Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), será palco, neste fim de semana (06 a 08/09), da oitava etapa da Stock Car Pro Series. Já na segunda metade da temporada, o campeonato ainda está muito longe da definição, tamanho o grau de equilíbrio que vem permeando a competição. Em 14 corridas disputadas, nada menos que 11 pilotos diferentes já venceram e 18 competidores subiram ao pódio. E a diferença do líder da tabela de pontos, Felipe Massa (TMG Racing), para o quarto colocado, Dudu Barrichello (Full Time), é de meramente seis pontos.

Com uma vitória e quatro pódios, Massa chegou a 549 pontos e alcançou a liderança do campeonato pela primeira vez após o BH Stock Festival, que marcou a estreia da Stock Car nas ruas de Belo Horizonte. Já o vice-líder, Felipe Baptista, foi outra estrela que brilhou no entorno do Mineirão, em agosto. Destaque com a ousada ultrapassagem em cima do tricampeão Daniel Serra, o piloto da Crown Racing venceu a prova principal em BH, chegou a cinco pódios no ano — líder na estatística — e, com duas vitórias, soma agora 545 tentos.

Baptista aparece empatado em pontos com o experiente Ricardo Zonta (RCM Motorsport), dono de uma campanha de enorme regularidade. Embora ainda não tenha vencido na temporada, o paranaense já subiu três vezes ao pódio e vem sempre pontuando muito bem. Em 14 corridas, Zonta terminou no top-10 em nove oportunidades.

Na sequência, em quarto lugar no campeonato, Dudu Barrichello soma 543 pontos. O jovem paulista de 22 anos é um dos destaques de 2024, sendo um dos pilotos a vencer duas vezes na temporada, além de ter completado dez provas nas dez primeiras colocações. Com uma trajetória muito forte, o filho de Rubens Barrichello desponta como um dos candidatos ao título. Esse é também o caso de Julio Campos, único piloto a ocupar a liderança em duas etapas. O paranaense da Pole Motorsport caiu de primeiro para quinto depois da etapa de BH, mas segue muito bem posicionado na tabela de pontos e soma 536, permanecendo forte no páreo para buscar sua primeira taça de campeão na Stock Car.

Perto da casa dos 500 pontos estão o sexto colocado, Rafael Suzuki (TMG Racing), com 491 tentos, 11 a mais que Bruno Baptista (RCM Motorsport), outro habitué do top-10 da classificação geral do campeonato. Atual campeão, pole-position e vencedor de uma das provas no Velopark em 2023, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) é o oitavo melhor posicionado, com 466 pontos. Outro jovem piloto que vem brilhando em 2024 é Enzo Elias (Crown Racing), que em BH marcou seu terceiro pódio no ano e está em nono na tabela, com 459, seguido por Daniel Serra (Eurofarma RC) e Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time), empatados com 420 pontos.

Dez corridas pela frente

Com cinco etapas em disputa até o fim da temporada, estarão em jogo nada menos que 685 pontos — 137 por etapa —, de modo que a luta pelo título segue completamente aberta.

Se o campeonato fosse decidido neste fim de semana, os 11 primeiros colocados chegariam à Super Final BRB com chances matemáticas de título, em mais uma prova do equilíbrio que é marca registrada da Stock Car Pro Series.

O novo capítulo da batalha pelo Troféu dos Campeões será escrito no Rio Grande do Sul. Neste fim de semana, no Velopark, a Stock Car realizará sua 100ª corrida em solo gaúcho com a disputa da prova sprint na tarde deste sábado, às 14h10. No domingo, será realizada a conclusão da oitava rodada do ano com a largada da corrida principal, com 50 minutos, a partir de 12h30.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, e Motorsport.tv Brasil.

Números da temporada 2024

Vitórias

Gaetano Di Mauro, Dudu Barrichello e Felipe Baptista: 2

Felipe Massa, Rafael Suzuki, Julio Campos, Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Cesar Ramos, Bruno Baptista e Thiago Camilo: 1

Pódios

Felipe Baptista: 5

Felipe Massa e Thiago Camilo: 4

Dudu Barrichello, Rafael Suzuki, Julio Campos e Ricardo Zonta: 3

Gaetano Di Mauro, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Ricardo Maurício: 2

Cesar Ramos, Bruno Baptista, Felipe Fraga, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr. e Cacá Bueno: 1

Poles

Daniel Serra: 3

Felipe Baptista, Julio Campos, Marcos Gomes e Gabriel Casagrande: 1

Voltas mais rápidas

Daniel Serra: 3

Dudu Barrichello e Felipe Baptista: 2

Felipe Massa, Rafael Suzuki, Julio Campos, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Ricardo Maurício e Arthur Leist: 1

Pilotos que ocuparam a liderança na temporada

1ª etapa – Goiânia – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

2ª etapa – Velocitta – Ricardo Zonta (RCM Motorsport)

3ª etapa – Interlagos – Julio Campos (Pole Motorsport)

4ª etapa – Cascavel – Rafael Suzuki (TMG Racing)

5ª etapa – Velocitta – Felipe Baptista (Crown Racing)

6ª etapa - Goiânia – Julio Campos (Pole Motorsport)

7ª etapa – Belo Horizonte – Felipe Massa (TMG Racing)

Vivo Man of the Race

(maiores pontuadores por etapa)

1ª etapa - Goiânia: Gabriel Casagrande, 111 pontos (81,02% da pontuação total)

2ª etapa - Velocitta: Daniel Serra, 114 pontos (83,21% do total)

3ª etapa - Interlagos: Felipe Baptista, 99 pontos (72,26%)

4ª etapa - Cascavel: Ricardo Maurício, 110 pontos (80,29%)

5ª etapa - Velocitta: Gaetano Di Mauro, 110 pontos (80,29%)

6ª etapa - Goiânia: Felipe Massa, 108 pontos (78,83%)

7ª etapa - Belo Horizonte: Nelson Piquet Jr., 108 pontos (78,83%)

Classificação do campeonato após sete etapas:*

1º - Felipe Massa, 549 pontos

2º - Felipe Baptista, 545

3º - Ricardo Zonta, 545

4º - Dudu Barrichello, 543

5º - Julio Campos, 536

6º - Rafael Suzuki, 491

7º - Bruno Baptista, 480

8º - Gabriel Casagrande, 466

9º - Enzo Elias, 459

10º - Daniel Serra, 420

11º - Rubens Barrichello, 420

12º - Ricardo Maurício, 410

13º - Thiago Camilo, 375

14º - Cesar Ramos, 370

15º - Nelson Piquet Jr., 367

16º - Felipe Fraga, 350

17º - Guilherme Salas, 350

18º - Gaetano Di Mauro, 345

19º - Lucas Foresti, 338

20º - Átila Abreu, 323

21º - Arthur Leist, 308

22º - Cacá Bueno, 246

23º - Allam Khodair, 195

24º - Zezinho Muggiati, 192

25º - Gianluca Petecof, 188

26º - Vitor Baptista, 161

27º - Lucas Kohl, 126

28º - Marcos Gomes, 94

29º - Gabriel Robe, 93

30º - Luan Lopes, 16

31º - Raphael Teixeira, 7

*pontuação extraoficial

