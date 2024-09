Após a tragédia climática que atingiu o estado no primeiro semestre do ano, o automobilismo está de volta ao Rio Grande do Sul. A Stock Car realiza, neste fim de semana, a oitava etapa da temporada 2024, no apertado circuito do Velopark, em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre. É a menor pista do campeonato da categoria, com 2.278 metros e nove curvas.

É neste cenário que Ricardo Zonta vai em busca da primeira vitória na temporada. O piloto da equipe RCM está tendo um desempenho extremamente regular desde a etapa de abertura, em Goiânia. Não à toa é o terceiro colocado do campeonato, apenas quatro pontos atrás do líder. O paranaense já tem três pódios em 2024 e, além disso, já chegou nove vezes entre os dez primeiros colocados nas corridas, o ex-F1 liderou o campeonato antes mesmo de subir ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez em 2024 e busca impulsionar a disputa por seu primeiro título na principal categoria do automobilismo nacional com a primeira vitória no ano.

O retrospecto do piloto no Velopark também é bom. Ele já tem três pódios no circuito, em 2018, 2022 e 2023. A vitória em Nova Santa Rita ainda não veio, mas Zonta diz que a chave é encontrar um bom acerto logo de cara nos treinos livres. Em uma pista de pouco mais de dois quilômetros, um décimo perdido pode significar a queda de dez posições no grid de largada. E complicar todo um fim de semana.

"O Velopark é uma pista muito curta, mas com algumas alterações no traçado. As curvas 1 e 2 foram mudadas. A gente vem tendo sempre bons resultados lá, com pódios nos últimos dois anos. Em 2023, o câmbio quebrou no último treino e não pude nem fazer o warm-up antes da classificação. Meu carro estava falhando por causa disso, e classificamos muito mal."

"É uma pista que um décimo de segundo perdido faz você cair 10 posições. Então o carro tem de estar perfeito. Então o carro tem que estar perfeito, tem que buscar o melhor acerto de suspensão para fazer um bom trabalho. Vamos atrás da primeira vitória neste ano. A gente está brigando pelo campeonato, mas ainda não ganhamos nenhuma corrida. O objetivo nesse final de semana é ganhar a corrida. Vamos para cima", finalizou Zonta.

A programação da etapa do Velopark será aberta nesta sexta, quando serão realizados o shakedown e dois treinos livres. No sábado, as atividades serão abertas pela classificação. À tarde, será disputada a primeira corrida, que terá o grid determinado pela inversão das 12 primeiras posições do qualifying. E no domingo, a corrida principal encerra o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado. A Stock Car tem transmissão dos canais Sportv, da Band, da Motorsport.tv e da Motorsport.tv Brasil.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!