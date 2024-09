A Stock Car volta, neste fim de semana, ao Rio Grande do Sul, com a oitava etapa da temporada, no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O circuito gaúcho é um dos palcos em que Júlio Campos possui melhor retrospecto no atual calendário da categoria: o paranaense é o quarto competidor com mais pódios conquistados em provas no autódromo sulista, com cinco presenças entre os três melhores ao longo da carreira.

Segundo os dados da própria Stock Car, Campos ainda é um dos sete pilotos, apenas, a cravar uma pole position no Velopark pela maior categoria do país. “Sempre tive a felicidade de andar bem aqui. Será uma prova especial, pois marca a volta da Stock Car ao Rio Grande do Sul após as trágicas enchentes que afetaram o Estado, então esperamos poder proporcionar alegria ao público e ajudar os atingidos de alguma forma”, declarou.

O traçado do circuito gaúcho terá um novo desenho da chicane que fica após a reta principal: agora, a curva está mais apertada e precisa ser contornada em velocidade mais baixa. “É um circuito em que a segurança é sempre uma preocupação e onde é importante se livrar de acidentes, que são frequentes pela pequena metragem da pista, mas esperamos sair desta prova, ao menos, da mesma forma que estamos, ou seja, no Top-5 da classificação do campeonato”, encerrou.

A programação da Stock Car no Velopark terá, no sábado (7), a sessão de classificação às 10h50 e a corrida sprint às 14h10, com transmissão ao vivo pela TV nos canais SporTV e Bandsports e pela internet via Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil . No domingo (8), a prova principal começa às 12h30, com transmissão ao vivo também em TV aberta, pela Band e Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil.

