Pole, Zonta exalta trabalho da equipe: “Conseguimos chegar com carro pronto”

A Stock Car finalmente começou, com a primeira sessão de classificação para a etapa inaugural do campeonato 2020 em Goiânia. Ricardo Zonta estava entre as novidades, competindo agora em um novo time, a RCM, e sendo um dos oito Toyotas do grid.

Logo de cara, o ex-piloto da F1 mostrou intimidade com o novo carro, mesmo com pouco contato. Ele liderou o primeiro treino livre, foi o sétimo no segundo e durante o quali foi o mais veloz no Q1 e Q2, trazendo como consequência a primeira pole da montadora japonesa na Stock Car com a Shell.

Após a sessão, em entrevista exclusiva em Live no Instagram do Motorsport.com, Zonta comentou o trabalho que acabou rendendo grandes resultados já no primeiro dia.

“Hoje foi muito legal desde o primeiro treino”, disse Zonta. “Na primeira volta já me senti muito à vontade com o carro. É claro que o treino que fizemos em Curitiba, há um mês, foi o primeiro contato com a equipe e também com o carro novo. E as mudanças que tivemos de lá para cá foram muito grandes, então o trabalho que eu tive daquele treino até hoje foi muito legal.”

“Fui à sede da equipe, que fica em Curitiba, várias vezes, e agora junto com o ‘Polenta’ (Joselmo Barcik - engenheiro), trabalhamos bastante nos detalhes. Eu sabia aqui em Goiânia daquilo que precisava. Então, já no primeiro treino, o carro já estava bem alinhado, adaptado à pista. Conseguimos chegar com carro pronto.”

Ricardo Zonta pole em Goiânia Photo by: Jose Mario Dias

Se havia um piloto fadado a competir com um dos Corollas na Stock Car era Zonta. O piloto paranaense defendeu a equipe de fábrica na F1 e tem até um modelo na sala de estar de sua casa. Feliz, ele também comentou sobre o relacionamento com a montadora japonesa.

“Defendi a marca muito anos. Desde 2003 com meu primeiro contato com a Toyota F1, até 2006. Quando voltei ao Brasil, ainda corri de Corolla no Campeonato Brasileiro de Marcas, sendo vice-campeão, então o relacionamento, o contato, aquilo que conquistamos juntos foi muito bom. No Japão, eu era bem quisto lá, e são coisas assim que carregando no coração.”

