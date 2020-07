Zonta mostra força, domina quali em Goiânia e sai na pole position

Uma das grandes novidades da Stock Car 2020, a Toyota começou com o pé direito o fim de semana na Stock Car. O piloto Shell da RCM, Ricardo Zonta, conquistou a pole position para a etapa de Goiânia. O piloto paranaense cravou 1min26s014 durante o Q2, 0s137 mais veloz que Ricardo Maurício, da Eurofarma RC.

A equipe de Rosinei Campos, o Meinha, conseguiu também a terceira posição, com o tricampeão, Daniel Serra. Ele terá ao seu lado Rafael Suzuki, também de Corolla.

Cacá Bueno foi o sexto colocado, Rubens Barrichello o sétimo e Nelsinho Piquet o 11º.

O Treino

Assim como ocorreu no segundo treino livre, Diego Nunes liderou entre aqueles que fizeram parte do primeiro grupo no Q1. O representante da Blau Motorsport fez 1min26s306. Daniel Serra o acompanhava na segunda posição, apenas 0s123 mais lento. No final do primeiro grupo, Bruno Baptista rodou, mas sem gravidade.

Se na primeira parte o melhor do TL2 comandou, no segundo grupo, o melhor do TL1 deu as cartas. Ricardo Zonta superou a marca de Nunes, com 1min25s927. Com eles, passaram ao Q2: Serra, Piquet, Galid, Salas, Khodair, Barrichello, Suzuki, Ramos, di Mauro, Cacá, Rossi, Camilo e Maurício.

Zonta mostrou força Q2, marcando 1min26s014, com Ricardo Maurício na segunda posição. A expectativa era sobre quem poderia superá-los, mas a marca do piloto da Shell foi imbatível, garantindo assim a pole position para a primeira pole do ano. Nunes teve problemas de câmbio e não conseguiu mudar a história do treino.

A largada da primeira corrida da Stock Car em 2020 será dada neste domingo, às 11h30, horário do Brasília

Grid de largada

Pos. Número Piloto Equipe Carro Tempos 1 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:26.014 2 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:26.151 3 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:26.173 4 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:26.366 5 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:26.432 6 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:26.454 7 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:26.469 8 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:26.476 9 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:26.480 10 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:26.487 11 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:26.539 12 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 1:26.558 13 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:26.672 14 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:26.828 15 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze - 16 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:26.843 17 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:26.854 18 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:26.895 19 46 Vitor Genz KTF Sports Cruze 1:26.978 20 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:27.028 21 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:27.037 22 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:27.501 23 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:27.618 24 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:28.513 25 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:30.275

