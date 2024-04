Raio-X Stock Car: Categoria celebra 45 anos em Interlagos

A Stock Car Pro Series nasceu oficialmente em 22 de abril de 1979, quando dez pilotos alinharam no grid do Autódromo Internacional de Viamão, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que veio a seguir foi a construção de uma história baseada em muito trabalho e sucesso, com o envolvimento fundamental de uma legião de equipes, pilotos, profissionais de todas as esferas e uma base de fãs cada vez maior.





Nestas 45 temporadas, a Stock Car se consolidou como a mais importante competição do esporte a motor nacional e uma das mais competitivas e imprevisíveis do mundo. Como resultado, historicamente tem atraído cada vez mais pilotos renomados do Brasil e do exterior, registrando sequencialmente números notáveis.



Ao todo, mais de 400 pilotos já tiveram a oportunidade de correr na Stock Car, que já realizou 613 corridas desde seu início e coroou 19 pilotos diferentes como campeões. Vinte circuitos já receberam ao menos uma prova da categoria, sendo dois deles no exterior: Buenos Aires, na Argentina, e no Estoril, em Portugal.



Desde Affonso Giaffone Júnior, ganhador da primeira corrida da história da categoria, até Felipe Massa, o último a ingressar na galeria dos vencedores, no ano passado, a Stock Car reuniu 77 pilotos que já triunfaram pelo menos uma vez (18,6% de todos os que largaram na categoria). E 123 competidores (ou quase um terço do total) já visitaram o pódio da categoria, que frequentemente chega a colocar mais de 25 pilotos separados por meio segundo em suas atividades de pista. Cinco montadoras escreveram suas respectivas histórias no grid da Stock Car, um número que deve crescer em 2025. Onze modelos diferentes já frequentaram o grid.



A seguir, confira os números da Stock Car de 1979 até hoje.

A história da Stock Car em números



Pilotos que já correram de Stock Car: 414

Corridas já disputadas: 613

Campeões: 19

Vencedores de corrida: 77

Circuitos: 20

Montadoras: 5 (Chevrolet, Mitsubishi, Volkswagen, Peugeot e Toyota)

Modelos diferentes: 11



Modelo, anos de participação, temporadas disputadas:

Chevrolet Opala, 1979 a 1993, 15 temporadas, 15 títulos

Chevrolet Omega, 1994 a 1999, seis temporadas, seis títulos

Chevrolet Vectra, 2000 a 2003; e 2009 a 2011, sete temporadas, quatro títulos

Chevrolet Astra, 2004 a 2008, 5 temporadas, dois títulos

Mitsubishi Lancer, 2005 a 2008, 4 temporadas, dois títulos

Volkswagen Bora, 2006 e 2007, 2 temporadas

Peugeot 307 Sedan, 2007 a 2010, 4 temporadas, dois títulos

Peugeot 408 Sedan, 2011 a 2016, 6 temporadas, três títulos

Chevrolet Sonic, 2012 a 2015, 5 temporadas, três títulos

Chevrolet Cruze, 2016 a 2024, 9 temporadas, seis títulos

Toyota Corolla, 2020 a 2024, 5 temporadas, um título



Maior vencedor da história

Ingo Hoffmann, 77 vitórias



Maior campeão da história

Ingo Hoffmann, 12 títulos



Maior vencedor em atividade

Thiago Camilo, 39 vitórias



Maior campeão em atividade

Cacá Bueno, 5 títulos



Todos os campeões da Stock Car

1979 – Paulo Gomes

1980 – Ingo Hoffmann

1981 – Affonso Giaffone Júnior

1982 – Alencar Junior

1983 – Paulo Gomes

1984 – Paulo Gomes

1985 – Ingo Hoffmann

1986 – Marcos Gracia

1987 – Zeca Giaffone

1988 – Fábio Sotto Mayor

1989 – Ingo Hoffmann

1990 – Ingo Hoffmann

1991 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1992 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1993 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1994 – Ingo Hoffmann

1995 – Paulo Gomes

1996 – Ingo Hoffmann

1997 – Ingo Hoffmann

1998 – Ingo Hoffmann

1999 – Chico Serra

2000 – Chico Serra

2001 – Chico Serra

2002 – Ingo Hoffmann

2003 – David Muffato

2004 – Giuliano Losacco

2005 – Giuliano Losacco

2006 – Cacá Bueno

2007 – Cacá Bueno

2008 – Ricardo Maurício

2009 – Cacá Bueno

2010 – Max Wilson

2011 – Cacá Bueno

2012 – Cacá Bueno

2013 – Ricardo Maurício

2014 – Rubens Barrichello

2015 – Marcos Gomes

2016 – Felipe Fraga

2017 – Daniel Serra

2018 – Daniel Serra

2019 – Daniel Serra

2020 – Ricardo Maurício

2021 – Gabriel Casagrande

2022 – Rubens Barrichello

2023 – Gabriel Casagrande

