Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Interlagos

Após uma passagem conturbada pelo Velocitta, com a corrida principal sendo adiada para junho por causa da chuva, a Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana com a primeira passagem por São Paulo no ano, com Interlagos recebendo a terceira etapa da temporada 2024.

Devido a uma questão do regulamento da categoria, a pontuação da corrida sprint do Velocitta está oficialmente suspensa, com os pontos podendo ser computados apenas após a conclusão da etapa, que acontecerá na próxima passagem da Stock pelo circuito, no fim de junho.

Com isso, a Stock chega a Interlagos com a pontuação após a conclusão da etapa de Goiânia, a primeira do ano, impactando inclusive a distribuição do lastro entre os carros. Gabriel Casagrande volta à liderança com 111 pontos contra 105 de Júlio Campos, 94 de Felipe Baptista, 91 de Lucas Foresti e 87 de Bruno Baptista.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino de classificação e as duas corridas.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 08h30 - Treino Livre 1 Sexta-feira 11h - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h - Classificação Sábado 10h Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h30 Motorsport.com e Motorsport.tv

