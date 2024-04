São Paulo será palco do "GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car"

Líder mundial na produção de aço, a ArcelorMittal ampliou sua participação na temporada 2024 da Stock Car Pro Series. Nesta semana, a categoria anunciou a realização do "GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car", prova que vai celebrar os 45 anos de história da principal categoria do continente. A corrida será realizada em Interlagos, no dia 21 de abril, um dia antes da data de fundação da Stock Car, no ano de 1979.

Marca importante na história moderna da Stock Car, a ArcelorMittal também apoia os planos de futuro da categoria, desenvolvendo uma solução em aço inovadora que será utilizada no novo carro da Stock Car, a ser lançado em 2025. Moderno e repleto de tecnologia, o projeto já atrai a atenção de fãs, pilotos e categorias de automobilismo em diversos países.

“É uma grande honra para a ArcelorMittal dar nome à corrida que celebra os 45 anos da principal categoria do automobilismo brasileiro. Nossa parceria com a Stock Car cresce a cada ano, e o GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car é mais uma ação que adotamos em conjunto com a Vicar para fortalecer nossos laços”, declarou João Bosco Reis da Silva, Diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal.

“A ArcelorMittal está conectada à Stock Car por meio dos pilares de segurança, sustentabilidade e tecnologia. E evidenciamos isso em uma série de ações que adotamos com a categoria, em especial no desenvolvimento da solução em aço de alta resistência para os novos carros de 2025, reforçando nosso propósito de produzir aços inteligentes para as pessoas e para o planeta”, adicionou.

Watch: Motorsport Business #1 - A NOVA STOCK CAR: João Bosco, da ArcelorMittal, dá detalhes do modelo 2025

CEO da Vicar, promotora da Stock Car, Fernando Julianelli destacou mais um importante passo da parceria entre a categoria e a ArcelorMittal em um fim de semana especial para o esporte a motor nacional. “No mundo inteiro, são poucas as categorias que completam quase cinco décadas de existência. E muito menos se considerarmos a vitalidade e o status de ser uma das mais competitivas do esporte em todo o planeta”, disse o executivo.

“Por isso é muito importante ter a ArcelorMittal como parceira nessa celebração. Ela tem muito a ver com a Stock Car: é líder, tem uma história repleta de feitos, é uma marca admirada no seu segmento em nível mundial. Um casamento perfeito”, concluiu Julianelli.

Além dos naming rights da corrida, nesta etapa a ArcelorMittal terá ações específicas como a entrega dos seis troféus do GP. O carro madrinha que vai às pistas de Interlagos será o protótipo do carro que será usado no próximo ano, mas ainda em carroceria 2024 (sedan) e não a SUV, a ser empregada em 2025. O modelo também será personalizado com as cores da empresa.

A caminho de uma nova era

GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car Foto de: Divulgacao

Ao longo de sua história, a Stock Car realizou 613 corridas, que foram disputadas por 414 pilotos. Dezenove pistas diferentes viram 77 competidores vencer corridas, com 19 deles conquistando o título ao final de pelo menos uma das 45 temporadas. O Autódromo José Carlos Pace é o palco mais emblemático e frequente da história da categoria, com um total de 152 provas já recebidas da Stock Car.

Onze modelos diferentes, produzidos por cinco marcas globais, disputaram freadas na Stock Car. Atualmente, Chevrolet e Toyota são as protagonistas do campeonato, pautado historicamente pela grande competitividade e alto nível do seu grid.

A revolução que está por vir tem data para começar: em 2025, a Stock Car promoverá a entrada de uma novíssima geração de carros, com tudo o que há de mais moderno em termos de tecnologia, segurança e sustentabilidade, rompendo também com uma tradição que vigora desde 1979 ao trocar os modelos do tipo sedan pelos SUVs.

Além de patrocinadora, a ArcelorMittal é parceira fundamental no projeto do novo chassi por desenvolver especialmente o aço DP980R, de alta resistência, visando proporcionar, ao mesmo tempo, maior segurança e um padrão mais elevado de absorção de energia. Além de ser mais leve: os modelos da nova geração devem ter cerca de 250 kg a menos na comparação com os modelos usados atualmente pela Stock Car.

A empresa também desenvolve ações como a produção e entrega dos troféus de campeão da Stock Car Pro Series e Stock Series, além do Anel do Campeão, uma novidade da temporada de 2023 e que a cada ano será entregue ao piloto campeão. Nesta etapa de Interlagos, a empresa também vai oferecer os seis troféus do final de semana, além de leiloar um para causa beneficente.

Watch: Motorsport Business #2 - A FACE DE UM NOVO CICLO: Fernando Julianelli abre o jogo sobre a Stock Car

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!