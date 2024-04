Stock Car: ‘Líder’, Massa chega confiante em Interlagos

Vencedor da corrida sprint, Felipe Massa saiu da segunda etapa no Velocitta comemorando a liderança do campeonato, mas chega a terceira etapa em Interlagos em sexto. Segundo a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), como a segunda corrida em Mogi Guaçu não aconteceu, por causa da chuva forte, o resultado da primeira fica guardado, esperando que a prova seja realizada, o que vai acontecer na próxima vez que a Stock Car for ao Velocitta.

Detalhe importante: como, pelo regulamento, Massa não é o líder do campeonato neste momento, o piloto da equipe TMG também não vai carregar os 30 quilos do lastro sucesso. Apenas cinco, que é o que cabe ao sexto colocado.

“Eu confesso que não sabia, mas regulamento é feito para ser cumprido. Nada muda no meu trabalho para este fim de semana, estamos vivendo um bom momento e a expectativa é buscar os melhores resultados possíveis nas duas corridas em Interlagos”, disse Massa.

Os primeiros treinos para a terceira etapa da temporada 2024 na Stock Car acontecem nesta sexta. A classificação e a corrida sprint são no sábado e a prova principal é no domingo.

