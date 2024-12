O próximo 15 de dezembro representará não somente a coroação do novo campeão da Stock Car Pro Series, mas também simbolizará uma grande mudança na carreira de um dos mais vitoriosos pilotos da categoria. Ricardo Maurício e a Eurofarma RC vão encerrar uma parceria iniciada em 2009 e que se consolidou como a mais longeva da Stock Car ao longo de 15 temporadas.

Curiosamente, o cenário que marcou o início desta história (em 29 de março de 2009, quando o piloto tinha 30 anos) será o mesmo do fim do ciclo de Ricardinho com a Eurofarma RC: o Autódromo de Interlagos, onde o paulista triunfou oito vezes — maior vencedor em atividade na Stock Car no circuito —, sete delas correndo com o carro amarelo, azul e branco.

Dos anos em que foi patrocinado pela Eurofarma, Maurício correu em 15 deles pela equipe RC, baseada em Pinhais (PR) e chefiada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, que trabalha na Stock Car — seja como preparador ou chefe de equipe — desde a primeira corrida da categoria, em 22 de abril de 1979. A única temporada de Ricardo fora da Eurofarma RC foi em 2018, quando o piloto defendeu a Full Time Sports, mas continuou patrocinado pela empresa.

Ao todo, Ricardinho e Eurofarma RC alcançaram muitas conquistas juntos na Stock Car: 31 vitórias (dois triunfos na Corrida do Milhão, 2010 e 2019), 80 pódios, 13 poles e 29 voltas mais rápidas.

A parceria rendeu dois títulos de campeão (2013 e 2020) e dois vices (2011 e 2012), em 274 provas disputadas levando em conta as duas passagens do piloto pelo time (entre 2009 e 2017 e depois de 2019 até 2024), número que subirá para 276 com o desfecho da etapa final da temporada 2024, ano em que o paulistano entrou para a história como o segundo piloto com mais pódios na história da Stock Car (92), só atrás de Ingo Hoffmann, que soma 158 top-3 na carreira.



Em tom de despedida, Ricardo Maurício expressa satisfação por tudo o que conseguiu na Stock Car neste período de tantas glórias. “História linda! Conquistamos juntos dois títulos, dois vice-campeonatos, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar em temporadas. Vivemos altos e baixos juntos, também. Aprendi muito com a Eurofarma, com a filosofia de trabalho deles e com a maneira como eles lidam com as pessoas. Saio muito feliz pela minha performance, pelo meu trabalho".

"Acertamos e erramos. Uma pena que essa história está se encerrando neste 16º ano, mas levo muito carinho, alegria e gratidão. Vou levar todos para sempre no meu coração”, salientou.

“Se for descrever todo o sentimento e tudo o que conquistamos juntos, teria de sentar para tomar um café [risos]. São números muito expressivos, realmente uma história incrível. Só desejo que eles sigam tendo muito sucesso, agora com uma nova dupla de pilotos, o que é uma renovação absolutamente natural e é uma transição, como aconteceu comigo quando cheguei ao time lá em 2009".

'Só posso agradecer pela oportunidade de ter, na minha opinião, o melhor patrocinador da categoria e por dar essa chance para novos talentos em uma equipe tão brilhante como a do ‘Meinha’ para conquistar vitórias e títulos”, disse Ricardinho.

Em 2025, na esteira da chegada de uma nova geração de carros SUV na Stock Car, a Eurofarma RC vai reformular sua dupla de pilotos. Maurício e o também tricampeão Daniel Serra darão lugar a Felipe Fraga e Gaetano Di Mauro.

“Nada na vida é eterno. Claro que sabia que um dia isso iria acontecer. Poderia durar um pouquinho mais [risos]”, comentou o piloto do carro #90, deixando claro que não quer saber de deixar a Stock Car.

“Seguiremos lutando, por novos caminhos, e quero continuar na categoria. Sempre disse que amo muito a Stock Car e não gostaria que a prova de 15 de dezembro seja a minha última na categoria".

"Infelizmente, pode ser que seja, mas estou trabalhando para estar no grid em 2025, 2026, e dar sequência à minha jornada. Vamos seguir batalhando para que consiga permanecer e brigar por muitos outros pódios, vitórias e títulos”, conclui.

